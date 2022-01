DESPAR4T: il bilancio del 2021

Un’annata positiva per le squadre granata

In attesa di tornare sul parquet, in una pausa natalizia allungata dalla decisione del Comitato regionale della Federazione di sospendere tutte le gare fino alla settimana del 16 gennaio per l’aumento dei contagi da Covid-19, le selezioni della Despar 4 Torri possono sorridere guardando le rispettive classifiche. Dalla C Silver ai gruppi Under, infatti, i granata si trovano spesso tra le prime della classe, in piena lotta per la testa dei propri gironi.

C Silver (Girone A). I ragazzi di Fels e Marianti Spadoni hanno chiuso il 2021 al terzo posto in classifica. Dopo un avvio particolarmente difficile, i granata hanno infilato cinque vittorie consecutive, proiettandosi così a ridosso della vetta del campionato. È mancato, però, il colpo dell’aggancio alla capolista Anzola nell’ultima partita disputata, vinta dai bolognesi, in rimonta, di dieci lunghezze.

Classifica: Anzola Basket 16; Pallacanestro Correggio 14; Despar 4 Torri, Pallacanestro Novellara 12; CVD Casalecchio 10; Pallacanestro Scandiano 8; Rebasket 6, Granarolo Basket 6; Omega Basket 4.

Prima Divisione (Girone G). Quattro punti ottenuti in quattro partite giocate, due in meno rispetto alla capolista, per i ragazzi di coach Tani, che inseguono i centesi del Lions Basket, ancora a punteggio pieno.

Classifica: Lions Basket 12; Basket Finale Emilia 10; Jolandina, Matilde Basket Bondeno, Scuola Basket Ferrara 6; Despar 4 Torri, Acli G88 4; Vis 2008 Ferrara, Ultima Legione 2; Basket Estense 0.

U19 Silver (Girone C). Capolista, senza sconfitte, e con un una migliore differenza canestri rispetto alla Vis 2008 appaiata a pari punti in classifica: i ragazzi guidati da Villani e Marianti Spadoni si preparano a ribadire l’ottima prima parte di stagione disputata.

Classifica: Despar 4 Torri, Vis 2008 Ferrara 10; Pallacanestro Molinella 8; Anzola Basket, Antal Pallavicini, Scuola Pallacanestro Vignola 6; Gallo Basket 4; Francia Pallacanestro, Benedetto 1964 2; Basket Finale Emilia 0.

U17 Silver (Girone D). Terzo posto in classifica, ma con due gare disputate in meno rispetto alla capolista Granarolo e alla Mastellari HB al secondo posto, per i ragazzi dei coach Fels e Morea, che hanno offerto ottime prestazioni, cedendo il passo solamente alla prima della classe.

Classifica: Basket Village 14; Mastellari Colori HB 12; Despar 4 Torri, Meteor Renazzo 8; Bianconeriba, Benedetto 1964 6; Vis 2008 Ferrara, Vis Academy Persiceto, Antares Basket Copparo 4; Tulipani Impianti Junior, Scuola Basket Ferrara 0.

U15 Silver (Girone C). Qualche difficoltà ha invece caratterizzato la stagione, finora, del gruppo U15 allenato da Claudio e Piero Pasetti: i granata si trovano a soli 4 punti, ma va sottolineato che la squadra annovera moltissimi ragazzi che disputano anche il campionato U14.

Classifica: Scuola Basket Ferrara 12; Corticella 10; Bianconeriba, Calderara Pallacanestro 8; Meteor Renazzo 6, Vis 2008 Ferrara 6; Despar 4 Torri 4; Salus Bologna, Vis Academy Persiceto, Veni Basket 2.

U14 Silver (Girone D). Molto a più agio i ragazzi di Claudio e Piero Pasetti nel campionato U14: sei vittorie su sei e primato in classifica, con un occhio alla Scuola Basket Ferrara, seconda in classifica ma con sole tre gare giocate senza sconfitte.

Classifica: Despar 4 Torri Ferrara 12; Scuola Basket Ferrara, Gallo Basket, Pallacanestro San Giorgio 6; Bianconeriba 4; Vis Academy Persiceto, Basket Estense, Vis 2008 Ferrara 2; Meteor Renazzo 0.