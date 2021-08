DESPAR4T: ingaggiato Kaša

Lungo, 2,03, originario della Repubblica Ceca

Si chiama Jakub Kaša, 203 centimetri e nativo della Repubblica Ceca, ed è l’ultimo acquisto della DESPAR 4 Torri Ferrara, che si va a rinforzare ulteriormente sotto canestro. Ala – centro classe 1992, Kaša approda per la prima volta in Italia in una carriera che l’ha visto giocare in varie parti d’Europa. Dopo un anno e mezzo nella 1Liga, seconda serie ceca, diviso tra BK Prostejov “B” e BK Kondori Liberec, nel novembre del 2012 Kaša firma con il BK Děčín in NBL, massimo campionato della Repubblica Ceca, fino al febbraio 2016, con alcune parentesi in 1Liga con la maglia del Kara Trutnov, per poi tornare in NBL al BK Lions Jindrichuv Hradec. Con la stagione 2016-2017 Kaša tenta l’avventura in Germania e approda nel Rot-Weiss Cuxhaven nella 1.Regionalliga tedesca, quarta serie, poi nel SBB Baskets Wolmirstedt nella 2.Regionalliga, ma non riesce ad affermarsi, firmando infine con il MBK SPU Nitra, squadra di SBL, la massima serie slovacca. La stagione successiva Kaša ritenta l’avventura tedesca, ancora nella 1.Regionalliga nel BG Dorsten e in seguitonel GGZ Baskets Zwickau, ma ancora una volta lascia la Germania per ritornare in NBL allo Sluneta Usti nad Labem. Dal 2018 Kaša si stabilisce per tre stagioni nella Liga EBA, quarta serie spagnola, giocando con le maglie di OH!TELS Union Linense de Baloncesto di Cadice e Tobarra CB, mentre la scorsa stagione ha firmato prima con il Santo Domingo Betanzos e poi con il Caja

Rural CB Virgen de La Concha di Zamora, con cui ha messo a segno 11.6 punti di media con ottime percentuali al tiro da due, da tre e ai liberi.

«È il profilo che stavamo cercando, è un lungo moderno, che sa fare tante cose e ci porta un

bagaglio di grande esperienza», così ha commentato coach Andrea Fels, che, con l’arrivo nei

prossimi giorni a Ferrara di Kaša, avrà un reparto lunghi di tutto rispetto per il campionato.