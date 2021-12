DESPAR4T: la settimana delle giovanili

Prosegue la marcia di Under 19 e Under 14, che mantengono l’imbattibilità

Continuano le soddisfazioni per il settore giovanile della Despar 4 Torri, con le formazioni Under 14 e Under 19 ancora senza sconfitte nei rispettivi campionati. Nel doppio impegno ravvicinato per la capolista Under 14, i ragazzi di Claudio e Piero Pasetti hanno messo a segno una doppietta di vittorie casalinghe nel giro di tre giorni. Sabato, contro il Meteor Renazzo, dopo una gara combattuta per due quarti, i granata prendono il comando della sfida e vincono per 74 a 44, mentre lunedì nel derby contro il Gallo Basket disputano la gara in maniera impeccabile, sovrastando gli avversari con un perentorio 116 a 63 e assicurandosi la quinta vittoria in altrettante partite, con i 42 punti messi a segno da Bassi. Imbattuta anche l’Under 19 di Villani e Marianti Spadoni, che sull’ostico campo di Vignola ritrovano parte dell’organico assente nelle precedenti gare; dopo un buon inizio, specialmente a rimbalzo offensivo, la Despar prova a colpire con Maizi (12 punti e 15 rimbalzi) e Pevere (11 punti e 6

recuperate), ma i padroni di casa rimangono a contatto. Ci pensano Ghirelli e Cavazzoni ad assicurare la vittoria ai granata, per il 55 a 69 finale, con una prestazione convincente, in cui tutti i ragazzi sono andati a referto: la Despar mantiene così la testa del girone in vista della prossima, fondamentale gara contro Anzola. Bene in trasferta anche l’Under 17 di Fels e Morea che, nonostante un piccolo calo nel secondo tempo, controlla nella ripresa il rientro dei bolognesi dello Sport Junior 2000 e porta a casa i due punti con il punteggio di 62 a 71.

Arrivano invece due sconfitte dall’Under 15 e dalla Prima Divisione. I ragazzi di Claudio e Piero Pasetti si arrendono sul campo di Baricella: dopo un buon avvio in difesa e nella circolazione di palla, per i granata la sfida si fa tutta in salita, crollando sotto i colpi dei padroni di casa, senza trovare soluzioni e ricadendo nell’errore di concentrarsi su fattori esterni al gioco. La partita termina 73 a 40 per i padroni di casa e rappresenta il terzo stop consecutivo per i granata. Sfuma invece solo nel finale la rimonta della Prima Divisione in casa contro Finale Emilia: i ragazzi di coach Tani si arrendono per 54 a 56, nonostante i 24 punti a referto di Pasetti.

Despar 4 Torri 74 – 44 Meteor Renazzo U14

Despar 4 Torri: Malfatto 8, Alno 2, Gorobei 7, Papi 12, Kharbouch 4, Vertua 21, Bassi 20. All.: Pasetti C., Pasetti P.

Despar 4 Torri 116 – 63 Gallo Basket U14

Despar 4 Torri: Vertua 20, Kharbouch 5, Gorobei 13, Papi 19, Tounsi 5, Scerra 4, Malfatto 8, Bassi 42. All.: Pasetti C., Pasetti P.

BNBA Route 64 73 – 40 Despar 4 Torri U15

Despar 4 Torri: Vertua 8, Norouzi, Agasi, Kharbouch, Gorobei 2, Papi 5, Ghelli 4, Scerra, Bassi 10, Malfatto 2, Bighi 9. All.: Pasetti C., Pasetti P.

Sport Junior 2000 Bologna 62 – 71 Despar 4 Torri U17

Despar 4 Torri: Zannini 3, Fels Alessandro 9, Forconi, Mussini 3, Telloli 2, Ghirelli 15, Stabellini 17, Galliera 6, Miotto 16. All. Fels Andrea, Morea.

Scuola Pallacanestro Vignola 55 – 69 Despar 4 Torri U19​

Despar 4 Torri: Cavazzoni 14, Pevere 11, Vuocolo 2, Morea 6, Malfatto 2, Maizi 12, Toselli 2, Badiale 6, Romeo 5, Servidio 1, Ghirelli 8. All.: Villani, Marianti Spadoni.

Despar 4 Torri 54 – 56 Royal Basket Finale Emilia 1^ Div.

Despar 4 Torri: Pasetti 24, Pevere 8, Gambale 7, Scuderi 6, Amati 3, Morea 2, Faccini F. 2, Malfatto 2, Faccini M., Davi. All.: Tani.

Prossimi impegni

16 dicembre: BNBA Route 64 – Despar 4 Torri Under 14

17 dicembre: Acli G 88 – Despar 4 Torri 1^ Div.

18 dicembre: Despar 4 Torri – VENI Basket Under 15

19 dicembre: Anzola Basket – Despar 4 Torri Under 19

19 dicembre: Despar 4 Torri – Benedetto 1964 Under 17