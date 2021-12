DESPAR4T: le ultime gare del 2021 delle giovanili

L’Under 14 chiude l’anno al primo posto



Ultimi appuntamenti del 2021 per le giovanili della Despar 4 Torri Ferrara, e altra vittoria

larghissima per l’Under 14, che nel turno infrasettimanale vince in trasferta sul campo di

Baricella con il risultato finale di 30-123 e 34 punti di Papi. La bellissima prestazione

permette così ai ragazzi di Claudio e Piero Pasetti di affrontare la sosta natalizia da imbattuti

e al vertice della classifica del campionato. Chiude bene l’anno anche la Prima Divisione, che

vince nel derby cittadino contro l’Acli G88 per 57 a 72, grazie ai 20 punti di Malfatto. Nota

negativa di giornata il b rutto e incredibile stop interno per l’Under 15, che perde di 38

lunghezze per 59 a 97 in casa contro il VENI Basket 1954 di San Pietro in Casale, che era

ultimo in classifica e ancora senza vittorie in campionato. Sono state rinviate, invece, la

partita dell’Under 19, che avrebbe dovuto giocare lo scontro al vertice contro Anzola, e quella

dell’Under 17 contro Benedetto Cento.BianconeriBa 30 – 123 Despar 4 Torri U14

Despar 4 Torri: Vertua 10, Alno 6, Kharbouch 2, Gorobei 17, Tounsi 16, Scerra 10, Bassi 18,

Malfatto 5, Pellegrini 5, Papi 34. All.: Pasetti C., Pasetti P.

Despar 4 Torri 59 – 97 VENI Basket 1954 U15

Despar 4 Torri: Vertua 5, Norouzi 2, Alno 1, Agasi, Gorobei 11, Tounsi, Scerra 3, Bassi 21,

Malfatto, Bighi 14, Origlio 2. All.: Pasetti C., Pasetti P.

Acli G88 57 – 72 Despar 4 Torri 1^ Div.

Despar 4 Torri: Davi, Morea 4, Scuderi 6, Faccini M. 6, Amati 13, Pasetti 8, Gambale 11,

Faccini M., Malfatto 20, Marianti Spadoni 4. All.: Tani.

Prossimi impegni:

8 gennaio 2022: Despar 4 Torri – Antal Pallavicini Under 19

9 gennaio 2022: BianconeriBa – Despar 4 Torri Under 17