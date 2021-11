DESPAR4T: quattro campionati per le giovanili

Dopo due anni dallo stop forzato causato dalla pandemia

Dopo quasi due anni di stop forzato, finalmente ripartono anche le competizioni giovanili di pallacanestro. La Despar 4 Torri, che punta molto sulla crescita e sul coinvolgimento dei ragazzi del vivaio coordinato dal responsabile Andrea Fels, affronterà in questa stagione 2021-2022 quattro campionati con le seguenti squadre: Under 14 e Under 15, allenate da Claudio Piero Pasetti; Under 17 guidata da Andrea Fels ed Edoardo Morea; infine l’Under 19 di Francesco Villani e Lorenzo Marianti. Inoltre, la novità di quest’anno è rappresentata dalla squadra che parteciperà al campionato di Prima Divisione, guidata da Federico Tani, permettendo così ai ragazzi usciti dal vivaio di poter continuare a indossare la canotta granata.

I primi a scendere in campo saranno i ragazzi di Villani e Marianti il 4 novembre, nella sfida contro il Gallo Basket, valida per il campionato Under 19 Silver, Girone C. Lunedì 8 novembre, invece, sarà il turno dell’Under 17 Silver, Girone D, nel derby cittadino contro la Vis Ferrara. Per quanto riguarda gli altri calendari, Under 14 e Under 15, si attende l’ufficialità dalla Federazione.