DESPAR4T: sabato debutto con Redabasket

Esordio interno nel campionato di serie C silver per i granata

Sabato 9 ottobre, alle ore 21:00, prenderà il via il campionato di Serie C Silver Emilia-Romagna della la Despar 4 Torri allenata da Andrea Fels e Lorenzo Marianti Spadoni. Si prevede un girone molto difficile per i granata, vista l’alta qualità delle squadre avversarie, e sabato sarà subito un banco di prova molto difficile, quando al Pala 4T arriveranno i reggiani della Rebasket per la prima giornata di campionato. Gli ospiti, che dopo dieci anni tra Rubiera e Castelnovo di Sotto sono tornati a giocare nel capoluogo reggiano, sono freschi della vittoria del Memorial “Gino Morellini” a Novellara, dove hanno superato al supplementare i padroni di casa. La squadra, allenata da Fernando Casoli e Davide Fontanesi, fa del dinamismo una delle sue armi principali, affidandosi ai più esperti Lusetti, Castagnaro e Bertolini, coadiuvati da Amadio e dal classe 2000 Bovio. Una prima giornata subito molto complicata per la Despar che, dopo una preseason altalenante, avrà la necessità di mettere sul parquet la qualità, il valore e la personalità che le appartengono.

Appuntamento a sabato 9 ottobre, alle ore 21:00, presso il Pala 4T di Ferrara. Per accedere al palazzetto sarà obbligatorio esibire il Green Pass e sarà rilevata la temperatura corporea dagli

addetti.