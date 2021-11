DESPAR4T: sorrisi per le giovanili

OK Under 17 e Under 19, ko Under 15

Arrivano buone notizie per il settore giovanile della Despar 4 Torri. Nonostante una brutta caduta interna per l’Under 15, sono arrivate importanti e difficili vittorie in trasferta per l’Under 17 e l’Under 19 sui campi di Cento e di San Giovanni in Persiceto. Turno di riposo per l’Under 14, mentre è stata rinviata la sfida della Prima Divisione contro il Jolandina Basket.

Arriva la prima, sonora, sconfitta per l’Under 15 dei coach Claudio e Piero Pasetti che, tra le mura amiche, crollano di fronte alla grande intensità della Pallacanestro Calderara in una partita mai in discussione. I granata soffrono molto le incursioni in area degli ospiti, e si trovano sotto 26-48 già all’intervallo. La musica non cambia nella seconda metà di partita: la Despar accusa il colpo senza reagire e la partita si conclude con il risultato di 43-83 per gli ospiti. Vittoria importante invece sul difficile campo di San Giovanni Persiceto per l’Under 17 di coach Fels e Morea, che faticano più del previsto ma riescono a portare a casa i due punti. La partita fino a metà secondo quarto sembra in controllo dei granata, che si portano avanti di 10 punti grazie a una difesa aggressiva; poi cinque minuti di buio assoluto permettono a Persiceto di piazzare un micidiale parziale di 19 a 0, mandando le squadre al riposo con i padroni di casa in vantaggio 43-34. Nella ripresa la Despar riprende a difendere forte e riporta l’incontro sui giusti binari, conquistando una meritata vittoria con il risultato finale di 78-73, trascinata dai 22 di Ghirelli e i 20 di Miotto. Bella vittoria anche dell’Under 19, che si presenta a Cento con diverse assenze importanti e solo nove giocatori arruolabili. Nonostante ciò, i granata dimostrano subito di avere qualcosa in più degli avversari, ma con il passare dei minuti la concentrazione cala e la difesa a zona schierata dai padroni di casa mette in difficoltà gli ospiti, che cercano troppe soluzioni individuali: si arriva a un finale teso e difficile. La Despar riesce però a portare a casa i due punti con il risultato finale di 56-52 per i ragazzi di Villani e Marianti Spadoni, che però dimostrano di dover ancora lavorare tanto in vista del prosieguo del campionato nonostante il primo posto in classifica.

U15: Despar 4 Torri 43 – 83 Calderara Pallacanestro

Despar 4 Torri: Vertua 10, Norouzi, Agasi, Gorobei, Ghelli, Tounsi, Bassi 19, Malfatto 2, Bighi 12. All.: Pasetti C., Pasetti P.

U17: Vis Academy Persiceto 73 – 78 Despar 4 Torri

Despar 4 Torri: Fels Alessandro, Forconi 15, Bighi G. Mussini 11, Telloli 5, Patrichi, Ghirelli 22, Stabellini 5, Miotto 20, Zannini. All.: Fels Andrea, Morea.

U19: Bendetto 1964 52 – 56 Despar 4 Torri

Despar 4 Torri: Malfatto 15, Pevere 21, Badiale 9, Toselli 3, Servidio 5, Ghirelli 3, Maizi, Morea, Romeo. All.: Villani, Marianti Spadoni.

Prossimi impegni:

2 dicembre: Vis 2008 Ferrara – Despar 4 Torri U14

2 dicembre: Matilde Basket Bondeno – Despar 4 Torri 1^ Div.

4 dicembre: Despar 4 Torri – Basket Finale Emilia U19

5 dicembre: Corticella – Despar 4 Torri U15