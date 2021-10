DESPAR4T: test a Anzola

Dopo la vittoria all’esordio con Reggio, per capire l’obiettivo cui poter ambire

Qualsiasi partita che affronteremo sarà un banco di prova importante» . Questo aveva affermato

coach Andrea Fels alla vigilia della prima di campionato. Adesso, dopo la bella, pulita vittoria di sabato sera al Pala 4T contro la Rebasket, arriva un’altra verifica importante per i ragazzi della Despar 4 Torri, attesi dall’impegno in trasferta ad Anzola nell’Emilia sabato prossimo 16 ottobre.

Questa seconda giornata di Serie C Silver Emilia-Romagna, Girone A, mette di fronte due squadre ambiziose e a punteggio pieno: Anzola, come la Despar, ha infatti vinto all’esordio sul campo di Scandiano al supplementare per 90 a 88, con i 17 punti del giovane centro classe 2002 Betti, e i 24ndi Simone Parmeggiani, ex di partita, che ha vestito la maglia granata in Serie C Regionale e poi C Gold tra il 2014 e il 2017. La difesa della 4 Torri dovrà avere un occhio di riguardo anche nei confronti di Carpani e Federico Parmeggiani, autori di una buona prova contro Scandiano, senza sottovalutare Spampinato, che nel 2010-2011 fu aggregato al roster della Dinamo Sassari in Lega Basket.

La 4 Torri dunque se la dovrà vedere con vecchie conoscenze: oltre a Parmaggiani, un altro grande ex è l’allenatore Corrado Moffa, che fino alla scorsa stagione si trovava nello staff granata, come assistente di Andrea Fels in Serie C Gold. E proprio a un anno fa risalgono gli ultimi incontri tra lemdue compagini, durante la preseason: anche se entrambi i match sono stati vinti dalla 4 Torri, in casa e in trasferta, è trascorsa una lunga annata, e tante cose sono cambiate. Parola al campo, dunque, con palla a due sabato alle 21:00 al Palazzetto dello Sport di Anzola nell’Emilia.