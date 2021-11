DESPARA4T: attesa al riscatto con Scandiano

Dopo la deludente prova a Correggio

Dopo la prestazione opaca della Despar 4 Torri sabato scorso a Correggio, che è costata la terza sconfitta consecutiva, i ragazzi di Fels e Marianti hanno assoluto bisogno di smuovere la propria classifica. Se la dovranno vedere con un’altra compagine reggiana, la Emil Gas Scandiano, fresca vincitrice nel derby contro la Rebasket nell’ultimo turno di campionato per 67 a 63, conquistando così la seconda vittoria che ha proiettato la squadra di coach Baroni a quota 4 punti. Classifica non totalmente veritiera quella di Scandiano, che alla prima giornata si è arresa ad Anzola solo al supplementare, mentre al secondo turno di campionato è uscita sconfitta di misura per 68 a 67 nella trasferta a Novellara. Analizzando la classifica marcatori del campionato, Scandiano ha due giocatori esperti di categoria nella top 4: Astolfi è il miglior marcatore in assoluto con 17 punti di media a partita, mentre al quarto posto con 13.2 di media c’è Levinskis.

Per una Despar ancora ferma a 2 punti, e che non vince dall’esordio in campionato (il 9 ottobre contro la Rebasket), il match con Scandiano rappresenta un impegno molto pesante. I granata hanno l’assoluta necessità di conquistare i due punti in palio, per non complicare ulteriormente una situazione già difficile.

Palla a due sabato 13 novembre alle ore 21:00 al Pala 4T di Ferrara. La partita sarà visibile anche sulla pagina Facebook della Despar 4 Torri.