“Di-Vino Primaro”: escursione in bicicletta con visita vigneti e degustazione vini sabato 22maggio

Sabato 22 maggio lungo il Primaro visita ai vigneti e degustazione vini, un evento in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti Ferrara. Escursione in bcicletta adatta a tutti. Primo ritrovo davanti al Duomo alle ore 8,45 e partenza alle ore 9,00. Secondo punto di ritrovo alle ore 9,15 al supermercato Conad di via Comacchio.

Pranzo al sacco presso i giardini pubblici di Consandolo, rientro previsto alle ore ore 18,00 circa. Al ritorno si seguirà il tracciato dell’antico argine del Primaro fino al passo del Morgone dove si visiteranno le vigne dell’azienda Mariotti. Si proseguirà per Ospital Monacale, Marrara e statale n. 16 fino a Ferrara.

Il costo di iscrizione è di 5€ e comprende assicurazione e degustazione vino. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 20 maggi a questo link:

https://www.fiabferrara.it/event-details/di-vino-primaro/form

L’incontro è organizzato nel rispetto delle normative anti Covid-19, evitando assembramenti e mantenendo una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Non saranno ammessi partecipanti privi di mascherina.