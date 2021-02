Diamanti: Ligabue chiude nuovamente. Gulinelli: “Un nuovo duro colpo”

Sono 5.041 i visitatori della mostra “Antonio Ligabue. Una vita d’artista”, a Palazzo dei Diamanti, nelle tre settimane di riapertura (dal primo febbraio).

Inaugurata il 31 ottobre 2020 (primo giorno di apertura al pubblico), chiusa a seguito del dpcm del 3 novembre, nuovamente riaperta il primo febbraio 2021 dopo la comunicazione dell’ingresso dell’Emilia-Romagna in zona gialla (avvenuta il 29 gennaio) ora, dopo tre settimane da che è tornata ad essere visitabile (dal lunedì al venerdì, secondo le regole previste), da lunedì 22 febbraio dovrà nuovamente sospendere l’attività, alla luce del nuovo ingresso dell’Emilia-Romagna in zona arancione, comunicato ieri.

“E’ un nuovo e duro colpo per la cultura, per la fruizione del bello, per l’arte, per il lavoro – dice l’assessore Marco Gulinelli -. Questi meccanismi ‘a singhiozzo’ si traducono in un forte problema gestionale, generano difficoltà operative e penalizzano molti lavoratori che, con pazienza e forte impegno, hanno garantito accoglienza a visitatori e turisti, assicurando i più alti standard di sicurezza sanitaria. Il mio pensiero e i miei ringraziamenti tornano, in questa nuova e delicata fase, ai lavoratori e ai tanti che avrebbero voluto visitare la mostra nei prossimi giorni ma saranno costretti a pazientare ancora. Come Assessorato continueremo ad assicurare il nostro massimo impegno, lavorando e investendo per moltiplicare l’offerta culturale e per produrre iniziative ed eventi, in piena sicurezza, sperando che il Paese possa presto uscire da questa situazione e possa superare modalità di gestione dell’emergenza sanitaria che hanno dimostrato evidenti limiti”.