‘Direzioni Alternative’: il 9 e 10 ottobre workshop di regia con Silvio Peroni preso il Teatro Ferrara Off

Sabato 9 e domenica 10 ottobre il teatro Ferrara Off – nell’ambito del progetto Ferrara Contemporanea promosso dal Comune di Ferrara – per il secondo anno consecutivo organizza un workshop gratuito di regia destinato a giovani under35, con o senza esperienza teatrale. Ospite di quest’anno sarà il regista Silvio Peroni, che porterà i partecipanti a interrogarsi su alcuni temi chiave della pratica registica e, in particolare, su come veicolare e trasmettere un contenuto, una situazione o una storia, a partire dal proprio sguardo e dalla propria sensibilità.

Partendo dallo studio e dall’analisi del testo e attraverso improvvisazioni, nozioni teoriche e prove di allestimenti scenici, i partecipanti avranno modo di affrontare la messa in scena da diversi punti di vista – drammaturgia, scenografia, recitazione, pubblico – per poi trovare una sintesi nella regia.

Silvio Peroni è regista teatrale e direttore artistico di Festival e rassegne culturali. Ha concentrato e specializzato il suo lavoro sulla drammaturgia contemporanea realizzando spettacoli di autori come Will Eno, Nick Payne, Mike Bartlett, Lucy Prebble, Annie Baker, Neil La Bute, Harold Pinter, creando una perfetta sinergia fra il lavoro con gli attori e i testi rappresentati. Parallelamente al lavoro di regista ha da anni sviluppato e approfondito il suo interesse per la pedagogia teatrale, conducendo seminari in festival, scuole e accademie teatrali nazionali come la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, Link Campus University e la Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino.

La partecipazione al workshop è gratuita e la durata complessiva è di 16 ore, sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, presso il Teatro Ferrara Off, viale Alfonso I d’Este 13, Ferrara.

Info: ferraraoff.it