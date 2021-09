Sabato al Mercato Coperto di Campagna Amica Coldiretti Ferrara, degustazione dei vini del territorio

È tempo di vendemmia e di conoscere da vicino cosa succede per far diventare il succo degli acini d’uva la bevanda che accompagna la nostra storia da millenni. Al Mercato Coperto di Ferrara di Via Montebello 43, i produttori di Campagna Amica vi aspettano con tutti i prodotti di stagione della filiera agricola (dalla frutta e verdura, alla carne e formaggi, dalla farina alla pasta, dal riso alle uova, dal vino al miele e confetture…) e domani, sabato 25 settembre, dalle 9,00 alle 12,30 per scoprire cosa c’è dietro un buon bicchiere di vino.

Sarà in particolare l’azienda vitivinicola Mariotti Mirco a raccontare le caratteristiche e le curiosità dei vini “delle sabbie” di Ferrara e della provincia, con vigneti che nascono nelle antiche dune sabbiose del litorale che donano sentori unici ai vini che se ne ottengono e che accompagnano i piatti tipici del territorio. Sarà anche possibile degustare i vini seguendo un percorso che ci farà apprezzare al meglio le loro caratteristiche anche in abbinamento con i cibi giusti.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica è aperto ogni martedì, giovedì e sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30, in Via Montebello, 43 nella ex chiesa di San Matteo.