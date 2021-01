Domani al via Unife Orienta 2021

Sono più di 3700 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori che quest’anno si sono iscritte/i a Unife Orienta in edizione digitale, le giornate di orientamento alla scelta dei corsi di studio dell’Università di Ferrara in programma da domani 19 a giovedì 21 gennaio 2021.

Le future matricole da domani e per tre giorni, potranno conoscere online i corsi di laurea e i servizi che Unife mette loro a disposizione.

Docenti, tutor e personale dell’Ateneo forniranno alle studentesse e agli studenti di quarta e quinta superiore tutti gli strumenti utili per una scelta consapevole del proprio percorso universitario.

Sarà possibile conoscere in anteprima i corsi di studio offerti per l’anno accademico 2021/22, seguire le presentazioni e interagire con docenti e tutor per avere chiarimenti su modalità di accesso ai corsi, struttura didattica, sbocchi professionali, agevolazioni previste dal diritto allo studio, servizi a disposizione degli studenti e tanto altro ancora.

Ragazze e ragazzi delle scuole superiori potranno valutare i proprio interessi accademici e valorizzare le proprie attitudini professionali attraverso il servizio di Counseling. Sarà inoltre possibile simulare le prove di ammissione per i corsi ad accesso programmato.

Le iscrizioni sono chiuse. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web dedicata nel sito www.unife.it