Domani, alle 15 al Teatro Comunale inaugurazione anno accademico della Scuola Vancini e del Centro preformazione attoriale

Domani, martedì 19 ottobre, il Centro Preformazione Attoriale e la Scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini inaugureranno l’anno accademico. Le due scuole contano quest’anno circa 230 allievi: 150 la ‘Vancini’ e 80 il CPA.

Alla cerimonia – organizzata al Teatro comunale ‘Claudio Abbado’ e prevista alle 15 – ci sarà anche Gloria Vancini, figlia del celebre regista ferrarese a cui è intitolata la scuola. Ci saranno inoltre: il sindaco Alan Fabbri, l’assessore regionale Mauro Felicori, l’assessore comunale Marco Gulinelli, il fondatore delle scuole Stefano Muroni, che è anche presidente di ‘Ferrara la città del cinema’ (filiera creativa che accoglie giovanissimi e ragazzi nel percorso formativo, con l’opportunità di realizzare esperienze in produzioni cinematografiche, serie tv e a fianco di attori celebri), il commissario straordinario della Camera di Commercio di Ferrara Paolo Govoni, Monica Lorenzetti, area manager Bper di Ferrara, Alessio Di Clemente, direttore artistico della Scuola Vancini, Giovanni Polizzi, presidente della Fondazione Niccolini, Massimo Malucelli, direttore artistico del CPA. Nell’occasione, oltre al via ufficiale all’anno accademico, è anche prevista la firma di una specifica convenzione per potenziare la collaborazione tra le scuole e il Teatro Comunale, per la realizzazione di spettacoli e l’utilizzo delle sale.

Una nuova targa sarà inoltre scoperta, alle 17,30, nel nuovo largo Florestano Vancini (area antistante il Museo civico di Storia Naturale).