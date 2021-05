Domani alle 17 conferenza di Sandra Rossetti sul libro di Simone De Beauvoir ‘Il secondo sesso’ sul canale YouTube dell’Ariostea

Sarà dedicata al libro di Simone De Beauvoir ‘Il secondo sesso’, pubblicato nel 1949, la conferenza di Sandra Rossetti in programma domani, mercoledì 19 maggio alle 17, in diretta video sul canale TouTube della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara (per accedere clicca qui). L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “Tempo di riletture” a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea.

Uscito in Francia nel 1949, Il secondo sesso di Simone De Beauvoir è un libro che suscitò immediatamente un grande scalpore e che, per le tesi sostenute, nel 1956 fu una delle ultime opere ad essere inserita dal Tribunale del Sant’Uffizio nell’Indice dei libri proibiti prima che venisse soppresso. Con la sua capacità di analizzare in modo sistematico le modalità di costruzione dell’inferiorità femminile e con la determinazione attraverso cui vengono individuati in esso gli strumenti con cui opporvisi, questo libro a distanza di più di settant’anni dalla sua pubblicazione è ancora estremamente attuale e ci sollecita a rifiutare ogni forma di subalternità e a lottare contro i meccanismi di oppressione agiti dalla cultura patriarcale.

