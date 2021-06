Domani alle 20,45 al Cinema Santo Spirito di Ferrara anteprima del nuovo videoclip di Mirael

Domani, venerdì 4 Giugno alle ore 20,45 presso il Cinema Teatro Santo Spirito di Ferrara (via della Resistenza 7) si terrà la presentazione e proiezione in anteprima cinematografica del videoclip musicale “La tua ferita” girato sulle antiche Mura di Ferrara, città Patrimonio Unesco dell’Umanità, sull’omonimo brano della cantautrice ferrarese Mirael (www.mirael.it – @miraelofficial).

Iniziativa con il patrocinio del Comune di Ferrara in collaborazione con Associazione Suonamidite Onlus che si occupa di produzioni musicali a carattere culturale e sociale. Prenotazione obbligatoria: [email protected] – 351 8783444. Ingresso libero, parcheggio gratuito nel cortile interno (via della Resistenza 11).

Interverranno:

– Assessore Matteo Fornasini, Assessorato Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo del Comune di Ferrara

– p. Massimiliano M. Degasperi, direzione e regia

– Fabrizio Oggiano, riprese e montaggio

– M° Alberto Piva, pianoforte e arrangiamenti album “Sentire l’Amore”

– Piergiorgio Tartari, Edda Guerzoni, attori

– Mirael, cantautrice

Sul maxischermo del Cinema Teatro Santo Spirito scorreranno le immagini delle riprese, in sala verrnno proposti il racconto e il backstage di chi ha ideato e realizzato questo lavoro, nato per incoraggiare il pubblico in una importante fase di ripartenza dell’umanità.

“Per la città di Ferrara, il progetto rappresenta una nuova occasione di promozione turistica sul web e nel mondo della musica contemporanea. A tutti coloro che portano i segni fisici del periodo storico che stiamo vivendo, inoltre, il video offre un messaggio di grande speranza” – spiega l’artista.

Sabato 5 giugno alle ore 12 il videoclip sarà pubblicato sul canale You Tube Mirael Official https://www.youtube.com/mirael e nella medesima giornata il singolo uscirà sui digital stores. Da ora è possibile pre salvare il brano su Spotify al seguente link https://save-it.cc/imusician/la-tua-ferita e inserirlo nelle proprie playlist.

Credits: direzione e regia di p. Massimiliano M. Degasperi, riprese e montaggio di Fabrizio Oggiano, attori Edda Guerzoni, Piergiorgio Tartari e don Tommaso Pevarello, musica e testo di Mirael, arrangiamenti Giovanni Panozzo, assistente operatore Gianluca Moretti, assistente script Lucia Biffi.

Il set delle riprese

Le Mura di Ferrara sono state scelte come splendida cornice e location per il loro grande valore storico e simbolico. Nel circondare e proteggere la città sembrano perfettamente figurare i confini dell’animo umano talvolta colpito e ferito ma solido e forte nelle difficoltà.

Innestate nel respiro di una rigogliosa natura, sono pietre vive che testimoniano una storia fatta di prove e sconfitte ma anche di vittorie. Svelano la debolezza e la forza di singoli e comunità, infondono bellezza e raccontano la grandezza umana nel costruire e ricostruire sulle fondamenta di una profonda fiducia.

Il brano “La tua ferita”

“La tua ferita” è un brano pop intenso nel suo calore, cresce in potenza all’aumentare della gioia. La gioia di una speranza accolta, quella di vedere, un giorno, rimarginata la propria ferita interiore.

Composto ed eseguito dalla cantautrice Mirael, con arrangiamenti di Giovanni Panozzo, non lascia spazio al ripiegamento e alla tristezza ma solo ad una promessa che è già consolazione. “Farò rimarginare la tua ferita” non è solo il ritornello del testo ispirato ad un’antica pagina di Geremia, ma il sincero auspicio che al pubblico giungano, con la musica, le immagini e l’eloquenza delle Mura di Ferrara, il conforto e il sollievo di cui questo tempo ha bisogno.

Brano incluso nell’album “Sentire l’Amore”, una produzione Suonamidite Mixstudio diretta da Mario Costanzi con arrangiamenti del M° Alberto Piva e orchestrazioni del M° Filippo Rubini. Album di 15 brani disponibile in formato fisico e digitale sui siti www.mirael.it – www.miraelshop.it.

Info e prenotazioni: www.mirael.it – [email protected] – @miraelofficial – 351/8783444