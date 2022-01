Domani guida all’ascolto del ‘Rock’n Roll!’, a cura di Roberto Formignani

Domani, sabato 8 gennaio ore 15,30 c/o Aula Magna Stefano Tassinari – AMF Scuola di Musica Moderna – Via Darsena 57 – Ferrara, terzo appuntamento in cartellone per le Guide all’Ascolto – AMF: ‘Rock’n Roll!’, a cura di Roberto Formignani Sarà possibile vedere le lezioni anche in diretta streaming sul canale Youtube scuoladimusicamodernaAMF

Per il diciannovesimo anno consecutivo, allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme moderne, l’Associazione Musicisti di Ferrara-Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Comune di Ferrara-Assessorato alle Politiche per i Giovani, organizza per l’ anno 2021-2022 una serie di appuntamenti nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57.

Gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti con obbligo di Green Pass e hanno come temi la guida all’ascolto dei generi musicali moderni più importanti. “L’esigenza di questi appuntamenti è cominciata quando, durante le lezioni di strumento, facendo alcuni riferimenti a stili e/o artisti importanti per la musica studiata, ci siamo accorti che molte cose non si potevano dare per scontate; in poche parole, anche se siamo in un’ epoca in cui la tecnologia ci permette l’accesso a milioni di brani, spesso non si sa che cosa si ascolta e da dove proviene tutta questa musica; con queste lezioni, cerchiamo di stimolare l’interesse e l’approfondimento della musica ascoltata e suonata, oltre a creare un ritrovo di persone con lo stesso interesse, siano esse interne o esterne alla scuola”.