Sabato 28 novembre dalle 9,45 si terrà il congresso online su problematiche e prospettive della pericoltura

Si terrà sabato 28 novembre, a partire dalle 9,45, l’atteso evento online “Un anno da Futurpera, problematiche e prospettive”, organizzato da Futurpera, Ferrara Fiere Congressi, OI Pera e CSO Italy con il supporto del Comune di Ferrara insieme a Opera, Origine Group, Banca di Credito Cooperativo di Ravenna Forlì e Imola, BPER Banca, Federchimica-Agrofarma.

Esperti, uomini d’azienda e delle istituzioni faranno il punto su un settore della frutticoltura che ha registrato negli ultimi due anni gravi difficoltà e che ha necessità urgenti di rilancio dato il suo peso economico soprattutto in Emilia Romagna, dove si concentra il 70% della produzione nazionale di pere.

I lavori si apriranno con il saluto del presidente di Ferrara Fiere Congressi Andrea Moretti, primo organizzatore, e l’introduzione del presidente di CSO Italy Paolo Bruni. Seguiranno le relazioni di Elisa Macchi, direttore CSO Italy, sulla situazione produttiva delle pere nel 2020 e sui danni produttivi ed economici derivanti dalla diffusione della maculatura bruna, di Gianni Amidei presidente dell’OI Pera, sulle attività di ricerca a sostegno del settore in questo particolare momento messe in campo da OI Pera, di Alvaro Crociani direttore del Centro Ricerche Produzioni Vegetali e Ugo Palara coordinatore dei tecnici dell’OI Pera sui primi risultati di ricerche scientifiche in corso.

La successiva tavola rotonda prevede il saluto del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, gli interventi dell’on. Paolo De Castro da Bruxelles, e di Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna. Interverranno anche il direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Felice Assenza con il capo Dipartimento Giuseppe Blasi, e nell’ordine Stefano Calderoni, presidente di Futurpera, il frutticoltore Albano Bergami, il presidente di Opera Adriano Aldrovandi, il direttore di Origine Group Alessandro Zampagna, il presidente di Federchimica-Agrofarma Alberto Ancora, il sen. Mino Taricco della Commissione Agricoltura del Senato e l’on. Guglielmo Golinelli della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

Il presidente Gianni Amidei, anticipando in estrema sintesi la posizione dell’OI Pera, ha dichiarato: “Invito i produttori a partecipare a questo importante evento, un’occasione nella quale saranno presentate tutte le attività e i progetti che abbiamo messo in campo. Questi progetti sono partiti nel 2020 e termineranno il prossimo anno”.

Da parte sua Andrea Moretti, presidente di Ferrara Fiere Congressi, ha sottolineato: “La Fiera di Ferrara crede fortemente, oggi più che mai, nel valore dell’evento Futurpera come importante momento di incontro e confronto tra domanda e offerta e come punto di riferimento per le aziende agricole e la frutticoltura del territorio. Alla terza edizione di Futurpera, svoltasi un anno fa, grazie al decisivo coinvolgimento di buyers internazionali, abbiamo visto rappresentati tutti i cinque continenti con la piena soddisfazione per le nostre imprese. Guardiamo ora al futuro come l’unico quartiere al centro della pericoltura mondiale”.

Link per iscriversi: https://www.csoservizi.com/event/un-anno-da-futurpera/