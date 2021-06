Viabilità modificata per la partenza della terza tappa della “Adriatica Ionica Race” di ciclismo

Nella giornata di giovedì 17 giugno, per consentire lo svolgimento della partenza da Ferrara della 3a tappa dell’evento ciclistico professionistico “Adriatica Ionica Race”, organizzato dalla Asd Sportunion, sono previste modifiche alla viabilità in città.

In particolare:

– Giovedì dalle 00,00 alle 14,30 (e comunque fino a termine manifestazione):

– divieto di circolazione e di fermata eccetto veicoli al seguito della manifestazione in piazza Castello (con sospensione dell’area pedonale ed istituzione di ZTL); piazza Repubblica (con sospensione dell’area pedonale e istituzione di ZTL); largo Castello (tratto da v.le Cavour a piazza Castello, con sospensione delle aree riservate);

– divieto di fermata e di circolazione nel controviale Cavour da via Spadari a largo Castello (eccetto autorizzati fino a via della Luna).

– Sempre giovedì 17 giugno dalle 12,30 alle 14,00 (e comunque fino a termine manifestazione) divieto di circolazione eccetto i veicoli al seguito della manifestazione in: viale Cavour (tratto da via Spadari a largo Castello), largo Castello, corso Giovecca, piazzale Medaglie d’Oro, viale Alfonso I d’Este, via San Maurelio, via Ravenna, via Ravenna SP 65, via Argenta. Dalla partenza di largo Castello alla via Ravenna, potrà essere consentita la circolazione contraria al senso di gara, mentre dalla via Ravenna SP65 (partenza Km 0) il divieto di circolazione sarà assoluto.