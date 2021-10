Flash mob con performance per la ‘Giornata del benessere psicologico’ domenica 10 ottobre dalle 16 in centro

Un Flash mob con tre momenti di performance nel centro storico di Ferrara è in programma per domenica 10 ottobre1 in occasione della ‘Giornata del benessere psicologico’ a cura dello Sportello psicologico Ferrara in collaborazione con il regista Massimiliano Piva del Cosquillas theater methodology e con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ferrara.

L’appuntamento in programma per domenica 10 ottobre si terrà alle 16 nella Rotonda Foschini (corso Giovecca 22, Ferrara) e alle 17 e alle 18 in piazza Trento Trieste a Ferrara, davanti alla libreria “Libraccio”.

Uno degli obiettivi dello Sportello Psicologico dell’associazione Viale K è quello di far conoscere lo strumento della psicologia per tutte quelle persone che vivono un periodo difficile, per essere aiutati a capire meglio quello che sta succedendo e trovare insieme risposte e supporto professionale.

Per questo lo Sportello Psicologico Ferrara ha deciso di aderire alla “Giornata del Benessere Psicologico” con due iniziative:

Sabato 9 ottobre 2021 alle 20 nella sede di “Ferrara la Città del Cinema”, corso Isonzo 137 (entrata lato parcheggio nella palazzina verde sul piazzale del parcheggio ex Mof) con la proiezione del film “Freud secret passion”, che sarà preceduta da una presentazione e seguita da un dibattito finale.

Le norme covid impongono una riduzione dei posti è quindi necessaria la prenotazione tramite la mail: [email protected] (gradita la disdetta nel caso non si riesca a partecipare pur con prenotazione).

E’ inoltre obbligatorio il green pass.

Domenica 10 ottobre 2021 alla Rotonda Foschini alle 16 e davanti alla libreria “Libraccio” alle 17 e alle 18 per il Flash Mob a cura del regista Massimiliano Piva del Cosquillas Theater Methodology

La realizzazione all’aperto non impone alcuna limitazione covid ma in caso di pioggia verrà annullata.

Partner:

– “Ferrara La Città del Cinema” è una filiera creativa che permette ai giovani di formarsi in ambito cinematografico e muovere i primi passi nel mondo del lavoro attraverso il Centro Performazione Attoriale, la Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini, il Tenda Summer School e Controluce Produzione Srl.

– Cosquillas Theatre Methodology (CTMTheatre), promosso nel 2019 dalla Commissione di Nizza e approvato nel Gennaio 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico come brand Internazionale per il Mondo del Sociale, passa attraverso il Mezzo Teatrale per acquisire competenze e abilità utili per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare problemi, pressioni e stress della vita quotidiana.