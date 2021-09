Domenica 5 settembre tutti “Insieme per il creato” al Lido di Volano

Torna domenica 5 settembre al Lido di Volano ‘Insieme per il creato’, l’iniziativa di pulizia della spiaggia nata nel 2018 dall’idea di Matteo Cimitan, giovane modenese molto legato a questo territorio, e riproposta ora per il quarto anno consecutivo, sempre in concomitanza con la Giornata Mondiale per la Salvaguardia del Creato. A coordinare l’evento, fin dalla prima edizione, c’è l’ex comandante della Polizia Provinciale, Claudio Castagnoli, sempre sensibile alle iniziative volte a proteggere l’ambiente.

Moltissime le associazioni e i gruppi che aderiscono a questa edizione: Legambiente, Guardie Ecologiche Volontarie, Lida, Difesa Ambientale Estense, Aics Settore Ambiente Emilia Romagna, Circolo Nautico Volano, Sea Shepherd, Ail, Insieme per Caso, Volano Borgo Antico, Lions Club, Club Village Spiaggia Romea.

L’evento, patrocinato anche dall’ente Parco del Delta del Po, sarà supportato operativamente da Clara, che fornirà i sacchi e si occuperà del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti intercettati dai volontari. Presente anche, come sempre, la Polizia Provinciale che provvederà ad un censimento finale dei rifiuti raccolti. Tra i partner anche Cadf, Tv Verde, Radio Sound e Telestense.

Quest’anno l’evento si arricchisce di un importante atto solidale ad opera dell’azienda agricola ‘Le valle delle albicocche’ e del suo titolare Domenico Errani, già conosciuto per il ruolo di promotore e benefattore dell’iniziativa ‘Per un pugno di mozziconi’. Errani donerà infatti 100 kg di frutta e ortaggi freschi all’Associazione benefica ‘Il Mantello’, a favore delle famiglie bisognose seguite dall’associazione. Ambiente e solidarietà si uniranno dunque nella giornata che celebra il Creato.

Il ritrovo è fissato per le 8.30 davanti al Bagno Play Ground. All’inizio e alla fine dell’attività è obbligatorio l’uso della mascherina. È in ogni caso preferibile che i partecipanti siano in possesso di green pass.