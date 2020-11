“Domenica ecologica”: l’8 novembre dalle 8,30 alle 18,30 circolazione limitata in città per i veicoli più inquinanti

E’ in calendario per l’8 novembre 2020 la terza ‘domenica ecologica’ programmata dal Comune di Ferrara per il periodo autunno-inverno 2020/2021, nell’ambito del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) Emilia Romagna e dell’Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano.

Dalle 8,30 alle 18,30, così come già previsto per le giornate dal lunedì al venerdì (a partire dallo scorso 1 ottobre 2020), nel centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’) sarà vietata la circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti, in base alle direttive dell’ordinanza comunale per la riduzione delle polveri sottili.

I veicoli interessati dai divieti di circolazione sono in particolare quelli a benzina pre euro e euro 1, i diesel pre euro, euro 1, euro 2 ed euro 3 e i ciclomotori e motocicli pre euro.

Possono dunque circolare i veicoli a benzina euro 2 o superiori, i veicoli diesel euro 4 e superiori, i ciclomotori e motocicli euro 1 o superiori.

Possono inoltre sempre circolare gli “autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling) se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti”, i veicoli a metano o gpl e quelli elettrici o ibridi con motore elettrico.

L’ordinanza adottata dal Comune di Ferrara contiene, inoltre, l’indicazione di una serie di itinerari stradali esclusi dai divieti di circolazione oltre a una serie di deroghe relative a veicoli utilizzati per determinati tipi di servizi e trasporti.

L’attuale ordinanza comunale sarà in vigore fino al 10 gennaio 2021, in previsione dell’adozione di un nuovo provvedimento che dall’11 gennaio al 31 marzo 2021 includerà ulteriori restrizioni.

La domenica ecologica successiva a Ferrara è in calendario per il 15 novembre 2020.