Domenica prima edizione di “CountryRun”

Manifestazione podistica con partenza e arrivo a Fossadalbero

Sì svolgerà domenica 3 ottobre la prima edizione di “CountryRun” la manifestazione podistica organizzata dalla polisportiva putinati con il supporto di UISP Ferrara, con partenza e arrivo nel bellissimo e suggestivo castello di Fossadalbero. Si potrà competere sui 10km o camminare 5km sul percorso che unisce Fossadalbero a Ruina a cavallo tra la campagna ferrarese e quella di Riva del Po.

L’evento sarà un’occasione per aiutare AIL Ferrara, infatti il ricavato della camminata sarà devoluto per sostenere l’associazione Italiana Leucemia.

Ogni partecipante riceverà come gadget la bellissima maglietta celebrativa e la sacca offerta da AVIS comunale e provinciale Ferrara, ed un ristoro finale dove si potrà recuperare le energie con l’ottimo pane del Filonificio ed i prodotti di conserve Italia, Valfrutta, coop 3.0 e la caffetteria 900.

Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne ed i primi 5 di categoria, oltre alle 5 società più numerose.

Questo evento spiega Andrea De vivo, presidente della Putinati, ha tre obiettivi: “abbiamo pensato questo evento per dare un segnale di continuità alla ripresa degli eventi sportivi, infatti Ferrara si sta dimostrando la provincia più attiva in regione con il ritorno delle podistiche e non solo ; inoltre volevamo dare un sostegno al mondo dell’associazionismo e del volontariato, per questo l’incasso della camminata sarà devoluto a favore di AIL Ferrara, grazie al supporto del presidente Gian Marco Duo. Mentre la location è stata scelta per dare risalto alle nostre bellissime frazioni e campagne (da qui il nome country run) , con la fortuna di poter utilizzare l’affascinante castello come location”.

Le iscrizioni per la competitiva, che possono essere massimo 250, sono aperte fino a giovedì sera tramite il sito atleticando.net mentre per la camminata ci si può iscrivere sempre on line o la domenica presso il punto partenza, ma è bene ricordare che la maglia evento sarà disponibile solo per i primi cento iscritti.

Per maggiori informazioni si può scrivere a [email protected] it o chiamando il 3291921688