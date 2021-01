Dottoressa in pensione torna in prima linea per le vaccinazioni anti-covid – INTERVISTA

A Ferrara la campagna vaccinale anticovid su medici ed infermieri sta procedendo con una buona adesione.

A dirlo è Chiara Benvenuti, ex dirigente azienda Usl oggi medico volontario caritas che, dopo essere stata vaccinata lo scorso 27 dicembre, oggi è tra i medici vaccinatori all’ospedale S.anna di Ferrara a Cona e al Delta di Lagosanto.

E’ stata vaccinata domenica 27 dicembre, al S.Anna di Cona, ed oggi è tra i medici vaccinatori scelti dalla direzione sanitaria territoriale di Ferrara Chiara Benvenuti, medico pediatra in pensione, già responsabile Cure Primarie e direttore di Distretto dell’Azianda Usl di Ferrara ha deciso di aderire al vax day come medico volontario Caritas. In questi giorni c’è anche lei, in prima linea per vaccinare ex colleghi: medici, infermieri, operatori socio sanitaria.