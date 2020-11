Dpcm 3 novembre: a Copparo fino al 3 dicembre chiusi il Museo La Tratta e la Biblioteca ‘Anne Frank’

Le disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm prevedono anche la chiusura al pubblico dei musei e delle biblioteche. Per questo, a partire dal 6 novembre al 3 dicembre, saranno chiusi il Museo La Tratta e la biblioteca comunale ‘Anne Frank’.

Per quanto riguarda la struttura della Torre Estense resteranno attivi tutti i servizi che possono essere erogati a distanza e online, a partire dalle rubriche della biblioteca digitale su canali social con suggerimenti e segnalazioni. Per richieste d’informazioni telefoniche 0532 864633 e via mail [email protected]

Prosegue inoltre il servizio di prestito gratuito a domicilio ‘La Biblioteca a casa tua’. L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Auser e con le volontarie del Servizio Civile, è rivolta a tutte le persone di età pari o superiore a 70 anni, persone con patologie che ne sconsigliano l’uscita di casa e con per difficoltà motorie. Sarà sufficiente rivolgersi al numero 0532864633 o alla mail [email protected] e richiedere libri (romanzi e saggistica), riviste, film in dvd, audiolibri o libri scritti a caratteri grandi (corpo 16), che verranno consegnati a casa.

L’operatore, preparato per svolgere il servizio, avrà un tesserino di riconoscimento, verrà su appuntamento e in orario concordato con la biblioteca: consegna e ritiro, dopo 30 giorni, saranno effettuati rispettando le misure anticovid-19.