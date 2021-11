DUCHI BUONA LA PRIMA

All’esordio stagionale, prova convincente e vittoria nel derby con Warriors Bologna

Positiva la prima uscita stagionale per la squadra di coach Zucchelli che sabato pomeriggio ha regolato senza troppi patemi gli storici avversari dei Warriors Bologna al Mike Wyatt Field. Primo drive di studio per l’attacco estense che deve togliere qualche ragnatela di dosso poi inizia il lungo monologo estense con il ravennate Mazzotti che domina il gioco di corsa realizzando il primo td della giornata scivolando con agilità tra le maglie della difesa avversaria; lo stesso Mazzotti si occupa della trasformazione e SGI Duchi in vantaggio per 8 a 0 . Poco dopo arriva il td di Ghirotti ben servito su passaggio da Golfieri e Tarroni piazza il calcio addizionale per il 15 a 0. Sul successivo kick off i Warriors controllano male l’ovale che viene recuperato da Zanardi e l’attacco estense approfitta subito dell’opportunità; con la palla sule 15 yards dei Warriors è ancora Mazzotti a violare l’end zone per il 21 a 0 che chiude la prima frazione di gioco. Nel frattempo i Duchi devono rinunciare all’ottimo ricevitore Gardinale infortunatosi, con Mazzotti che lo sostituisce e Zucchelli che si alterna al ravennate nei giochi di corsa oltre a ricoprire il suo ruolo di safety in difesa. Ed è proprio Zucchelli a trovare la via della nuova segnatura estense dopo un a bella corsa e con la trasformazione di Tarroni si fa sul 28 a 0. Poco dopo è Golfieri ad avvicinare l’ovale all’end zone bolognese con un’azione personale ed è Mazzotti, grande protagonista di questa prima parte dell’incontro a concludere l’azione in end zone portando i Duchi all’intervallo con un significativo 34 a 0. Nella ripresa domina l’accoppiata Golfieri – Ghirotti che si intendono perfettamente sul gioco aereo con il qb estense che lancia in td il giovane ravennate per due volte per i 6 punti ed un ulteriore passaggio per la trasformazione da 2 mentre Tarroni aggiunge il calcio dell’ultimo punto addizionalòe che porta il pnteggio sul definitivo 49 a 0 . Ultimo quarto di relax con spazio alle riserve e l’acuto di Zanardi che intercetta l’attacco felsineo, ma i giochi ormai sono fatti e gli SGI Duchi portano a casa la prima vittoria stagionale. Ottimo inizio di stagione quindi per tutte le giovanili estensi con l’under 15 e l’under 21 lanciate tra le protagoniste dei propri gironi in attesa di vedere se la qualità del gioco porterà a qualche legittima aspiraizone ai playoff. Abbastanza soddisfatto l’head coach estense Stefano Zucchelli: “Ci aspettavamo una partita da favoriti anche se c’era l’incognita della prima di campionato con la paura di avere troppa ruggine addosso, però alla fine la partita si è rivelata abbastanza semplice anche se c’è stato qualche episodio di nervosismo da parte nostra che da giocatori d’esperienza come abbiamo non mi aspettavo; è un atteggiamento che non aiuta durante l’incontro e speriamo che sia solo dovuto alla tensione della prima partita. Dal punto di vista tecnico si è vista da parte nostra la maggior esperienza di gioco contro una squadra meno tecnica e comunque grande rispetto per i Warriors che hanno lottato fino alla fine, una squadra con buone individualità che crescendo darà sicuramente filo da torcere alle avversarie. Nelle nostre file tanti giocatori da menzionare , a partire da Golfieri bravo nel gestire i palloni tra corse e passaggi ; da citare anche Mazzotti e Ghirotti in prestito dai Roosters Romagna ma tutti hanno giocato bene; miglior giocatore in campo sicuramente Rocco Zucchelli, con ottime giocate in attacco e difesa ed anche un td segnato su corsa.”