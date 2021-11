DUCHI: GIOVANILI IN CAMPO CON HP PARMA

Dopo il successo dell’Under 21, l’Under 15 ospita al Mike Wyatt Field i Ducali

Non conosce pause il campionato autunnale di tackle per gli SGI Duchi che dopo la bella vittoria in Coppa Italia dell’under 21 di domenica scorsa, tornano a calcare il campo da gioco anche questa domenica, stavolta con l’under 15 di coach Ferrari che affronterà alle 14, tra le mura amiche del Mike Wyatt Field, il team HP Parma, squadra nata dall’accordo sportivo tra Panthers Parma e Hogs Reggio Emilia. Si gioca la 3° giornata del campionato di categoria e i Duchi fino ad oggi hanno avuto pochi problemi a far valere il loro gioco sulle avversarie, imponendosi nelle prime due giornate sui Vipers Modena per 52 a 0 e poi sui Titans Forlì per 52 a 20. Un ruolino di marcia che fa ben sperare anche per la partita di domenica, ma lo staff estense è ben conscio che arrivare sul campo sentendosi i più forti può portare a prestazioni opache e durante la settimana si è lavorato molto sulla preparazione e sugli aspetti tecnici da migliorare in vista della partita come ha sottolineato coach Ferrari: “certamente non arriviamo a questa partita appagati dei risultati ottenuti, abbiamo lavorato molto con i ragazzi perché anche domenica mantengano un alto livello di concentrazione, sarebbe un peccato commettere errori perché ci sentiamo troppo sicuri di noi e Parma non è un team da sottovalutare, guidato da ottimi ed esperti allenatori che sicuramente avranno preparato anche loro la partita studiando il nostro gioco. Scenderemo in campo con il roster completo e questo ci permetterà di far riposare i giocatori in caso di necessità e di far ruotare anche qualcuno in diverse posizioni; sulla carta sarà una partita combattuta e ci auguriamo che questi ragazzi, di entrambe le squadre, possano divertirsi domenica perché è questa sicuramente la cosa più importante”. L’attacco estense potrà contare in attacco sulle funamboliche prestazioni del runningback Filippo Franco, capace di giocare anche ricevitore e qb, fino ad oggi ben servito dal qb Ferrara e con i ricevitori Zanella e Bencivenga capaci di essere una valida alternativa sui passaggi; in crescita la linea d’attacco estense con Montanari e Graziani, mentre in difesa Sciarretta, Motta e Chiarini, che vantano la maggior parte dei placcaggi difensivi, sono i perni su cui si fonda il reparto per fermare il gioco avversario. Nel girone B del campionato dove militano gli SGI Duchi, la squadra estense per ora si trova al primo posto con 2 vittorie e zero sconfitte, ma proprio Parma, appaiata al 2° posto con i Titans Romagna e ad una sola lunghezza di distacco dagli estensi, ha sicuramente un ottimo motivo per giocare al meglio una partita che le consentirebbe di agganciare la vetta del girone. Nella serata di sabato invece si affronteranno a Modena le altre due squadre del girone, con i Vipers ancora a secco di vittorie che ospiteranno i Titans Forlì. Negli altri gironi invece a punteggio pieno i Giaguari Torino, tallonati da Seamen Milano e Daemons Cernusco con i Rhinos Milano a chiudere in ultima posizione; nel girone centro sud invece i Guelfi Firenze e la Legio XIII Roma appaiate in testa, seguite da Gladiatori Roma e White Tiger Massa. Sabato sera invece impegno in esterna per i Duchi under 18 in prestito ai Dolphins Ancona che in terra marchigiana scenderanno in campo contro i Grizzlies Roma; per i giovani Ranzani, Brunetti, Berti e Zimelli fino ad ora una vittoria ed una sconfitta in campionato con la partita di sabato che potrebbe rilanciare le ambizioni di Ancona. Inoltre sempre nel weekend saranno impegnati a Firenze con le selezioni della nazionale di flag senior in vista dei prossimi mondiali di Israele il qb estense Alessandro Golfieri il difensore Flavio Zanardi ed ricevitore Gabriele Paganini