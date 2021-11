DUCHI: Golfieri, Paganini e Zanardi in Azzurro

Al raduno di Firenze in vista dei Mondiali in Israele dal 6 all’8 dicembre

Rinviata la partita di domenica prossima tra Duchi e Guelfi Firenze valida per la 4° giornata di Coppa Italia; il team under 21 vedrà spostata la gara al 28 novembre in quanto 3 giocatori del team estense sono stati convocati a Firenze al raduno del 6-7 novembre della nazionale maschile di flag che disputerà i mondiali di categoria dal 6 all’8 dicembre in Israele. Settimana di riposo dunque per quasi tutti gi atleti estensi ma non per Alessandro Golfieri, Gabriele Paganini e Flavio Zanardi chiamati dall’head coach della nazionale Gerbaldi per la selezione che definirà la rosa dei giocatori che parteciperanno alla trasferta azzurra. Rimane invece fissata come da programma la partita di domenica 7 novembre dell’under 15 che vedrà i Duchi affrontare il team Hp Parma al Mike Wyatt Field alle 14.00.