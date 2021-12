DUCHI: missione compiuta, vittoria con Warriors e pass play-off

SGI DUCHI 41 – WARRIORS BOLOGNA 20(0-0)(7-8)(10-0)(24-12), con il tifo di Joe Tacopina



Terminano la stagione regolare del campionato di Coppa Italia gli SGI Duchi con una rotonda vittoria sui Warriors Bologna arrivata dopo un primo tempo non brillante ma che nella ripresa ha visto gli estensi aggiudicarsi con autorità la posta in palio. In campo senza il qb titolare Alessandro Golfieri oltre a diverse altre assenze gli estensi schierano in cabina di regia Alberto Mazzotti ma faticano ad ingranare la marcia con diversi errori nel primo quarto che insieme a qualche fallo di troppo vanificano ogni sforzo dell’attacco di casa. Anche i Warriors partono male e quando finalmente riescono a farsi strada nella metà campo estense la difesa di coach Sacco stringe le maglie e nega l’end zone ai felsinei. Nel secondo quarto si vivacizza la giornata prima con gli SGI Duchi che si vedono annullare un td di Zucchelli su corsa per un fallo in attacco senza poi riuscire a concretizzare nei successivi tentativi ma è poi un brutto punt dei Warriors poco dopo a dare buona posizione agli estensi che ancora con Zucchelli stavolta riescono ad andare a segno per il 6 a 0 a cui Tarroni aggiunge il punto addizionale. Arriva però la replica dei Warriors per nulla intimoriti che complice una difesa estense distratta vanno a segno con un bel pass di Bello per Hidara e trasformano poi da 2 punti portandosi in vantaggio per 8 a 7. Sono le difese a farla da padrone nel resto del quarto con un intercetto del bolognese Bello e poi con quello del ferrarese Vitali che però non porta frutti sul tabellone. All’intervallo si riordinano le idee e i Duchi rientrano in campo con più concentrazione andando subito a segno con Mazzotti su corsa e con il solito punto addizionale di Tarroni che permette ai Duchi di riportarsi avanti per 14 a 8. Nel drive successivo una bella combinazione di corse di Mazzotti e ricezioni di Carulli e Ghirotti portano i Duchi ancora nella metà campo bolognese con Tarroni che piazza il calcio da 3 punti da buona posizione e Duchi che allungano sul 17 a 8 . Ultimo quarto scoppiettante con i Duchi ancora a segno con Zucchelli ed il +1 del solito Tarroni per il 24 a 8 ma arriva subito la doccia fredda con i Warriors che riportano direttamente in meta con Casadei il kickoff estense e si portano sul 24 a 14. I Duchi decidono di mettere la partita al sicuro e si affidano alle corse di e Alberto Mazzotti porta altri sei punti a casa e la puntuale trasformazione di Tarroni vede i Duchi in netto vantaggio per 31 a 14. Il kicker estense è in gran giornata e poco dopo si toglie il lusso di piazzare un’altro field goal e i Duchi hanno un margine ormai incolmabile ma i Warriors piazzano un td d’orgoglio con Casadei a cui replica ormai allo scadere del tempo l’estense Michele Mazzotti e dopo la trasformazione di Tarroni i Duchi chiudono con il punteggio di 41 a 20. Soddisfatto coach Zucchelli: “chiudiamo bene la stagione regolare, oggi ottima partita dei fratelli Mazzotti e di Zucchelli, abbiamo giocato un po’ diversamente dal solito poiché il passing game non funzionava come il gioco di corsa e abbiamo preferito puntare sulla solidità delle corse per garantirci un guadagno costante; ha funzionato e nel secondo tempo abbiamo girato meglio . Ora c’è lunga pausa natalizia senza partite fino alle semifinale dell’8 gennaio contro i Seamen Milano ma a parte il prossimo allenamento che riposeremo riprenderemo subito in settimana a prepararci per i playoff”