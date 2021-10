DUCHI: passeggiata con Titans

Netta vittoria, 52 a 20, sul campo della squadra forlivese



I Duchi Under 15 portano a casa da Forlì la seconda vittoria consecutiva e inanellano un’altra ottima prestazione ai danni dei pur combattivi forlivesi imponendosi per 52 a 20. Partita che nei giorni precedenti non era così scontata, trovandosi i ragazzi di coach Ferrari ad affrontare una formazione vincente e con tanti innesti da altre squadre della zona però anche domenica l’attacco estense è partito con il piede giusto, imponendo da subito il suo ritmo di gioco con le corse ed i passaggi per Filippo Franco a far da padroni nella fase offensiva ed il primo drive d’attacco che termina in end zone grazie al pass di Ferrara per Bencivenga con Franco che trasforma da 2 per l’8 a 0 parziale. La difesa estense blocca il successivo drive offensivo dei Titans e i Duchi ripartendo dalle proprie 25 yards ritrovano subito la via del td con Franco che si invola per tutto il campo sfuggendo ai placcaggi avversari ; td e trasformazione per la giovane stella ferrarese e i Duchi vanno avanti 16 a 0 ma i Titans non ci stanno e su un pass per Lorenzo Vai trovano la risposta alla fiammata iniziale degli estensi accorciando le distanze e con la successiva trasformazione di Versari si portano sul 16 a 8. I successivo drive estense vede Ferrara imbastire la prima fase offensiva con un paio di bei passaggi per Boscolo che portano gli ospiti nella red zone forlivese dove è poi ancora Franco a mettere punti con un’altra corsa a cui Zanella aggiunge i 2 punti della trasformazione. Sul 24 a 8 finisce il primo quarto ma anche nel secondo sono i Duchi a condurre la gara: prima il difensore estense Motta intercetta e riporta in touch down l’ovale per il 30 a 8, i Titans rispondono con una segnatura dell’ottimo Versari ma Franco replica con altri due td di cui uno nato da un altro intercetto di Motta, che portano le squadre al riposo con un chiarissimo 44 a 14 per i Duchi. Nella ripresa complice la stanchezza cala l’intensità ma comunque i ragazzi terribili trovano ancora la via per l’end zone avversaria con Zanella che, è il caso di dirlo, si costruisce un drive su misura, prima ben imbeccato con un profondo pass che lo porta vicino all’end zone avversaria dove entra poco dopo intoccato con una bella azione di reverse. Franco aggiunge i 2 punti della trasformazione per il 52 a 14 che chiude il 3° quarto,mentre nell’ultima frazione gli estensi subiscono l’ultimo td dei Titans per il 52 a 20 definitivo e la safety Sciarretta mette a segno un nuovo intercetto ai danni dei forlivesi ma l’attacco Duchi non riesce a concretizzare in punti l’opportunità. Soddisfatto comunque il coaching staff estense: l’attacco ha ben girato con una linea che ha già mostrato qualche segno di crescita rispetto alla partita precedente; le corse di Franco sono una garanzia, ma anche la batteria di ricevitori a disposizione consente al qb Ferrara di gestire bene il gioco tra corse e passaggi. Anche la difesa tutta è in netto miglioramento, con Sciarretta e Motta sempre sugli scudi ed il giovanissimo Chiarini che ieri ha mostrato di avere grinta e qualità tecnica. Ora la squadra di coach Ferrari può godersi un turno di riposo poiché tornerà in campo in casa il 7 novembre contro Parma; riposo importantissimo perché permetterà di recuperare qualche acciacco e di avere più allenamenti a disposizione per affinare gli schemi di gioco.