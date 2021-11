DUCHI: sfortunata trasferta a Firenze

Sconfitta di misura. Guelfi-SGI 13 A 12(7-0)(6-0)(0-6)(0-6)



Sfiorano il risultato positivo gli SGI Duchi nel campionato under 21 di Coppa Italia perdendo domenica per un solo punto in trasferta con i Guelfi Firenze. Partita dalle due facce per gli estensi che subito in apertura su una svista difensiva subiscono il primo td dei fiorentini che si portano in vantaggio sul 7 a 0 dopo la riuscita trasformazione. Attacco estense che malgrado la presenza di Alessandro Golfieri non trova la strada per l’end zone avversaria con la difesa fiorentina attenta a chiudere ogni porta. Nel 2° quarto malgrado l’assenza della loro stella, il runningback Costanzi assente per infortunio i Guelfi trovano ancora la via del td non riuscendo però stavolta a trasformare e portandosi quindi sul 13 a 0. Arriva l’occasione anche per gli SGI Duchi che entrano nella red zone fiorentina ma Golfieri che cerca di concludere personalmente perde palla che viene recuperata dai padroni di casa con le squadre che di li a poco andranno negli spogliatoi per l’intervallo. Nella ripresa è la difesa estense a riaprire la partita con Zucchelli che su un placcaggio provoca il fumble ed è lesto Zanardi a recuperare la palla riportandola in end zone con i Duchi che pur non riuscendo nella trasformazione da 1 punto si avvicinano ai Guelfi portandosi sul 13 a 6. Successivamente è ancora la difesa a tenere aperta la partita intercettando due volte l’attacco fiorentino, con Tarroni e poi con Vitali e nell’ultimo quarto arriva il bel passaggio di Golfieri per Ghirotti che va a segno per il 13 a 12. Tentano il tutto per tutto per vincere i Duchi con la trasformazione da 2 punti che però non si concretizza e subito dopo una vera e propria bufera con lampi, pioggia e nevischio costringe gli arbitri a sospendere l’incontro con poco più di 5 minuti ancora da giocare. Passata mezz’ora si può riprendere l’ultimo scampolo di partita con i Guelfi che cercano di conservare la palla e far passare il tempo mentre l’attacco estense non riesce a piazzare ulteriori punti. Partita che finisce quindi lasciando i Duchi di coach Zucchelli con un record di 2 vittorie e due sconfitte ed il 3° posto in classifica prima di iniziare la seconda fase della stagione regolare, cosiddetta “ad orologio” che basa le prossime partite sulla classifica ad oggi raggiunta. In base ai criteri stabiliti dal regolamento federale e colmo dell’ironia i Duchi dovranno quindi tornare in campo contro i Guelfi già nel prossimo week end e precisamente sabato sera alle 21 sempre ospiti dei fiorentini con l’obiettivo di ribaltare il risultato e segnare almeno 2 punti in più degli avversari per sorpassare nuovamente i Guelfi attualmente al 2° posto del girone. Sicuramente una partita più complicata per i Duchi che già patiscono l’assenza di Martinelli in linea e potrebbero dover rinunciare a qualche altro giocatori uscito acciaccato dal confronto di domenica. Successivamente, l’ultima partita di regular season vedrà i Duchi ospitare i Warriors Bologna il 12 dicembre. Sempre il prossimo weekend e precisamente domenica invece torna a giocare l’under 15 che ospiterà i Titans Romagna al Mike Wyatt Field