DUCHI: TUTTO FACILE CON PARMA

Pronostico rispettato, vittoria 51-0(14-0)(23-)(6-0)(8-0)

Altra netta affermazione per la formazione SGI Duchi under 21 che oggi (domenica) ha battuto sul terreno di casa del Mike Wyatt Field i Saints Padova con un netto 51 a 0. Troppo il divario di esperienza tra gli estensi e i pur volonterosi padovani che poco hanno potuto fare per impensierire la squadra di coach Zucchelli. Subito in avvio di partita gli SGI Duchi a segno con il primo dei 5 td pass effettuati oggi da Golfieri che serve Vitali per il 6 a 0 a cui il kicker Tarroni aggiunge il punto addizionale. La difesa allenata da Sacco non ha problemi a contenere i tentativi offensivi dei Saints e sempre nel 1° quarto vanno a segno ancora i Duchi con un’azione personale di Golfieri trasformata dal solito Tarroni per il 14 a 0 parziale. Nel 2° quarto la musica non cambia e Golfieri lancia in end zone, con un corto passaggio, Michele Mazzotti mentre Tarroni completa la pratica con il calcio addizionale; poco dopo replica ancora Golfieri e stavolta il passaggio è preso da Monti con i Duchi che decidono di trasformare alla mano con Ghirotti che porta altri 2 punti al bottino estense. Sul 29 a 0 Zucchelli intercetta il qb padovano e da il via ad un nuovo drive offensivo per i ferraresi e Golfieri coglie stavolta libero il ricevitore Ghirotti che va a segno e si incarica ancora della trasformazione per il 37 a 0 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa complice il vantaggio nel punteggio, il tempo di gioco per regolamento non si ferma e per i Duchi c’è spazio per una sola segnatura con Zanardi che ritorna il punt di allontanamento dei Saints fino in end zone per il 43 a 0; da segnalare anche il cornerback Bottoni autore di altri 2 intercetti ed i Saints che riescono a bloccare un tentativo di field goal dei padroni di casa. Poi nell’ultimo quarto il 5° td pass di giornata per Golfieri che coglie le mani di Alberto Mazzotti per il 49 a 0. La trasformazione è ad opera dello stesso Mazzotti che coglie in end zone Ghirotti per il definitivo 51 a 0 con la difesa estense che si concede il lusso di un’ultimo intercetto con Tarroni quasi allo scadere. Punteggio pieno e due nette vittorie con soddisfazione di coach Zucchelli: “ Partita andata bene, c’era una certa differenza d’esperienza in campo e siamo riusciti a condurre l’incontro come volevamo; la brutta notizia di oggi è l’infortunio del nostro miglior lineman e capitano Filippo Martinelli per un problema al ginocchio che speriamo non pregiudichi la stagione. Il campionato inizierà a farsi più complicato dalla prossima partita quando andremo in trasferta a Roma contro i Ducks , altra squadra fino ad ora imbattuta e con un roster un po’ corto come il nostro l’infortunio di Martinelli ci mette in difficoltà; comunque ci prepareremo per fare la nostra partita e punteremo ad un risultato positivo.”