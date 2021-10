DUCHI: Under 15 con Vipers Modena

Gli Under 15 in campo per la prima giornata del campionato tackle

Prende il via questo weekend il campionato tackle dei Duchi con la società estense che aprirà la stagione 2021 con l’under 15 in campo domenica alle 14.30 tra le mura amiche del Mike Wyatt Field contro i Vipers Modena, per la prima giornata del campionato nazionale di categoria. La formazione di casa arriva al kickoff schierando di fatto la stessa squadra vicecampione d’Italia nei campionati di flag di categoria di quest’anno, con l’innesto di alcuni nuovi giocatori e con il prestito di Rainieri dai Panthers Parma; roster non lunghissimo ma di qualità, con diversi giocatori di esperienza anche di tackle football e soprattutto un gruppo con tanta voglia di scendere in campo per divertirsi. Il coaching staff guidato da Stefano Ferrari si avvale anche dell’esperienza di diversi giocatori della senior con Matteo Medini offensive coordinator mentre Nicola Golfieri e Davide Bastia daranno assistenza a Ferrari in difesa. Ad affiancare il coaching staff l’esperienza di Andrea Golfieri che ha guidato la squadra nel campionato di flag di quest’anno ed alcuni dei ragazzi nei recenti Europei sempre di flag vinti dall’Italia. Per coach Ferrari ci sono tutte le premesse per fare un bel campionato: “ la squadra si è allenata bene in queste settimane, i ragazzi sono motivati e non vedono l’ora di scendere in campo, certamente per la maggior parte di loro il tackle è un’esperienza nuova , alcuni hanno giocato due anni fa nell’under 13 ma in questa categoria le cose sono un po’ diverse e quello che succederà in questo esordio è tutto da scoprire. Ci giochiamo una partita alla volta comunque, con l’intento di far divertire i ragazzi e fargli fare esperienza e squadra. Tutte le avversarie del nostro girone non hanno disputato campionati in questa categoria nelle ultime stagioni, saranno partite interessanti, e solo al termine del girone di andata si potrà dare un primo giudizio sulla squadra” I Duchi scenderanno in campo con un attacco molto interessante, con Ferrara in cabina di regia e l’ottimo Franco nel ruolo di runningback, i ricevitori sono Zanella le cui ottime mani si sono già viste nei campionati di flag, Boscolo e Chiarini. A proteggere Ferrara una linea d’attacco ben strutturata con Bencivenga in grado di giocare anche nel ruolo di tight end, Montanari al centro e Graziani nel ruolo di guardia. In difesa ci saranno Rainieri,Tugnoli e Turra in linea con Scalambra e Marchetti come linebacker mentre Motta e Sciarretta si occuperanno del backfield. Il calendario dell’under 15 estense prevede poi la trasferta di domenica 24 ottobre a Forlì contro i Titans Romagna, mentre il 7 novembre sempre in casa contro Parma. Per il girone di ritorno le date sono: a Modena il 20 novembre, a Ferrara il 5 dicembre e a Parma il 19 dicembre. Per l’under 21 invece bisognerà attendere il 30 ottobre quando la squadra di coach Zucchelli esordirà a Bologna contro i pari età dei Warriors.