DUCHI UNDER 15 SFIDA AL VERTICE

Domenica sul campo dei Titans Forlì

Sarà sicuramente una partita combattuta quella di domenica che vedrà i Duchi under 15 opposti ai Titans Forlì, un incontro tra due formazioni che hanno vinto nettamente nella prima giornata di campionato lasciando a 0 gli avversari e con entrambe le squadre che vorranno riconfermare i risultati ottenuti. L’appuntamento è domenica alle 14.30 al centro sportivo Casadei in via Monda a San Martino in Strada (Forlì) con i Duchi di coach Ferrari che in settimana hanno rifinito schemi di gioco e preparazione in vista dell’importante partita; qualche acciacco dopo l’incontro con i Vipers ma la formazione estense si presenterà al gran completo all’appuntamento . L’attacco guidato dal qb Ferrara ha mostrato ottimi numeri all’esordio con il qb estense che ha completato il 100% dei passaggi e l’attacco che ha messo a referto tra corse e passaggi 580 yards di total offense grazie soprattutto all’accoppiata Filippo Franco e Mattia Zanella autori della maggior parte dei punti segnati dai Duchi . Dal lato opposto i Titans si sono dimostrati squadra coesa e solida contro Parma vincendo per 30 a 0 prendendo il largo nella seconda frazione dopo un primo quarto di studio. Il coach estense però non fa pronostici: “ sicuramente per noi sarà una partita più dura della precedente, i Titans hann esperienza ed uno staff preparato, sicuramente non sarà una partita facile e dovremo eliminare gli errori commessi all’esordio per alzare l’asticella ed essere più competitivi. Puntiamo a gestire meglio la palla per dare più respiro alla difesa che nella precedente partita è rimasta molto in campo ; i ragazzi comunque sono molto carichi e motivati, si stanno divertendo e questo è il risultato più importante per noi”. Sempre domenica scenderanno n campo anche le altre 2 squadre del girone estense con Parma che ospiterà i Vipers Modena con una delle due squadre che avrà la possibilità di togliere lo zero dalla casella vittorie. Rimanendo sempre in tema di Duchi i quattro ragazzi terribili dell’under 18: Brunetti, Ranzani, Bindini e Zimelli in prestito ai Dolphins Ancona saranno impegnati sabato sera in terra marchigiana contro i Guelfi dopo il positivo esordio in campionato di una settimana fa, al quale i ferraresi hanno dato un grandissimo apporto. La partita dei Dolphins potrà esssere seguita in diretta al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=jYceIDBEcTU