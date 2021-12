DUCHI UNDER 21: con Warriors chiusura della stagione regolare

Obiettivo battere i bolognesi, per confermare il secondo posto

Ultima partita casalinga e di stagione regolare per i gli SGI Duchi under 21 che domenica al Mike Wyatt Field alle 13 sfideranno i pari età dei Warriors Bologna. Gli estensi attualmente al 2° posto del girone alle spalle dei Ducks Lazio, solida capolista con zero sconfitta, giocano una partita che sulla carta non è proibitiva e che rafforzerebbe la 2° posizione garantendo l’accesso ai playoff; i felsinei hanno perso 49 a 0 all’andata contro i Duchi e a parte i due successi sul fanalino di coda del girone, i Saints Padova non hanno grosse possibilità di espugnare il campo anche se nel football non esiste niente di certo ed i Duchi dovranno mantenere alta la concentrazione e disputare una partita senza errori. Diversamente dall’andata qualche assenza tra le file estensi rende più difficoltoso l’incontro e soprattutto in attacco il compito dell’offensive coordinator Andrea Golfieri non sarà facile; anche in difesa qualche acciacco limita le scelte di coach Sacco e la necessità di impiegare diversi giocatori in doppio ruolo potrà avere ripercussioni nel 2° tempo quando la fatica comincerà a farsi sentire. Coach Zucchelli ed i suoi assistenti comunque sono ben coscienti della situazione ed hanno preparato con cura la partita in settimana provando soluzioni diverse e con qualche modifica agli schemi . A favore dei Duchi gioca comunque la grande esperienza di tutti i giocatori e il fatto che, le ultime due difficili partite contro i Guelfi, giocate in condizioni veramente critiche sia di roster che di tempo, hanno indubbiamente forgiato la squadra con i giocatori che hanno saputo dare il meglio di sé mostrando uno spirito di squadra ed un impegno eccezionali. In lotta per un posto ai playoff anche i Guelfi attualmente con lo stesso record di vittorie dei Duchi e quindi idealmente al 2° posto a pari merito con gli estensi; però in caso di vittoria di entrambe le formazioni la differenza la farebbero i punti segnati negli scontri diretti e i Duchi in questo caso avrebbero la meglio per un solo punto. Nell’altro girone del campionato, giochi ormai fatti con Seamen e Rhinos saldamente ai playoff con l’ultima partita tra le due formazioni che si disputerà il prossimo 19 dicembre che potrebbe solo cambiare l’ordine di arrivo alle finali delle due formazioni.