Due concerti EUYO dedicati ai grandi maestri sinfonici sabato 18 e mercoledì 22 settembre al Teatro Abbado di Ferrara

La residenza dell’EUYO a Ferrara è iniziata ieri, domenica 12 con la prima di ‘Music minus the Rules!’, una nuova serie di concerti informali con un presentatore, pensati per attrarre in teatro un pubblico nuovo e giovanile. L’Orchestra si sta preparando per due importanti concerti nell’ambito della Stagione concertistica 2021-22 di Ferrara Musica.

Da Praga a Helsinki – sabato 18 settembre 20,30

Il direttore d’orchestra Pekka Kuusisto e la violinista Laura Marzadori, la giovane e acclamata primo violino della Scala, eseguiranno due accattivanti composizioni di Antonín Dvořák, la Romanza in fa minore e la Mazurka in mi minore, uno dei brani preferiti dai virtuosi per violino e orchestra. Nella seconda metà del concerto Kuusisto dirigerà uno dei brani più iconici della sua terra natale: la maestosa Sinfonia n. 5 di Jean Sibelius, commissionata dal governo finlandese in onore del 50° compleanno del compositore, data che da allora è stata dichiarata festa nazionale.

Sinfonia Pathétique di Čajkovskij – mercoledì 22 settembre 20,30

Il direttore Sascha Goetzel guiderà l’Orchestra nell’esecuzione dello Scherzo per orchestra d’archi di Franz Schreker, un brano dagli echi lirici e beethoveniani, scritto tra il 1900 e il 1901, e della Sinfonia Pathétique di Čajkovskij, uno dei capolavori della musica classica, scritta secondo un programma mai svelato che ha portato a molte speculazioni dopo la morte improvvisa del compositore nove giorni dopo la sua prima.

Tra questi due concerti più formali troverà spazio, il 19 settembre alle 16,00, il secondo evento della serie Music Minus the Rules!, che vedrà il divulgatore musicale Fabio Sartorelli il direttore Sascha Goetzel e l’Orchestra interagire con il pubblico per mostrare quanto può essere divertente la musica classica: una introduzione perfetta a questo mondo musicale per chi non ne fa ancora parte.