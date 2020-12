Due tensostrutture per ospitare gli accompagnatori dei pazienti in attesa al pronto soccorso e agli ambulatori dell’Ospedale di Cona

Hanno preso il via questa mattina, martedì 22 dicembre 2020, i lavori di posa in opera di due tensostrutture destinate ad ospitare gli accompagnatori dei pazienti che dovranno accedere al Pronto Soccorso e agli ambulatori dell’Ospedale di Cona.

Infatti non è più possibile (se non per casi specifici) accompagnare persone alle visite specialistiche o attendere nei pronti soccorsi delle strutture sanitarie.

Tutto questo al fine di minimizzare il rischio di trasmissione del virus, garantire al meglio sicurezza e protezione di pazienti, operatori e cittadini ed offrire un maggior confort a chi attende.

Le tensostrutture, entrambe riscaldate e di 90 metri quadrati, sono state installate presso l’Ingresso 2 (CUP – ambulatori) e presso l’ingresso del Pronto Soccorso.

All’ingresso 2 verrà anche allestito un box di 15 metri quadrati per le operazioni di triage. Le nuove aree di accoglienza saranno operative a partire da giovedì 24 dicembre.