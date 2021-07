E’ ripartita navetta “Bus&Fly” che collega Ferrara ad aeroporto Bologna

E’ ripartita la navetta Bus&Fly che collega Ferrara all’aeroporto Marconi di Bologna. Cornacchini: “un segnale di fiducia nel futuro. I voli stanno ripartendo”.

E’ un segnale di fiducia nel futuro e una testimonianza che la ripartenza è in atto: dal 12 luglio infatti è ripresa l‘attività della Navetta Ferrara Bus&Fly, che collega tutti i giorni, più volte al giorno, la città capoluogo con l’aeroporto Marconi di Bologna.

“La navetta, durante l’emergenza Covid, si era dovuta fermare due volte. – spiega Leonardo Cornacchini, Presidente del Consorzio Ferrara Bus&Fly che gestisce la navetta – Una prima volta da marzo 2020, in pieno lockdown, a luglio successivo. Poi, dopo l’estate dell’anno scorso, le corse erano state nuovamente sospese il 23 novembre 2020 fino alla ripresa di questi giorni. Attualmente sono garantite le corse dalle 4.20 del mattino fino alle 13. 45. Nel pomeriggio le corse sono garantite se prenotate almeno due giorni prima. Tuttavia non escludiamo di ampliare ulteriormente l’offerta qualora ce ne fossero le condizioni: decideremo in futuro, a seconda dell’andamento dei voli dal Marconi”.

Per ora la situazione è incoraggiante, spiega Cornacchini: “attualmente vediamo una considerevole ripresa dei voli da e per Bologna, e questo ci fa ben sperare per la prosecuzione e l’ampliamento del nostro servizio. Bisognerà vedere se la tendenza di queste settimane verrà confermata anche dopo l’estate: i mesi tra settembre e novembre saranno cruciali da questo punto di vista”

Il mercato dei voli aerei, ammette Cornacchini, è cambiato, a ci sono ancora ampi spazi per operare: “sicuramente diminuiranno, rispetto al passato, i viaggi di lavoro, sostituiti da varie forme di smart working o videoconferenza. Ma ci sono altri tipi di viaggiatori che si affacciano sul mercato: oltre ai turisti, non possiamo ad esempio dimenticare i giovani che vengono a Ferrara dal sud per studiare all’università.”

La navetta che collega Ferrara al Marconi d Bologna è gestita dal Consorzio Ferrara Bus and Fly, nato in Cna Ferrara e composto da cinque imprese di trasporto persone: CorBus (l’azienda di cui è titolare Leonardo Cornacchini); Autoservizi Sarasini di Bondeno, Autonoleggi Cornacchini di Bondeno, l’azienda Luppi Andrea di Cento, Vezzali Viaggi di Copparo.