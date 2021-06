Ex tricolore salto in alto



Lutto per lo sport, in particolare per l’atletica, ferrarese. Ci ha lasciato in questi giorni all’improvviso Paolo Franceschetti, saltatore in alto classe 1963, vinse gli italiani di categoria con 2.08. Poi arrivò Benvenuti con 2.33. È stato un bel periodo per questa disciplina dell’atletica ferrarese con lui, Namari, Cellini e appunto Benvenuti.