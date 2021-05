“Eco corto!”: laboratorio teatrale gratuito per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 16 anni

Un Laboratorio teatrale in presenza per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni: è quello che propone il Centro per le Famiglie del Comune di Ferrara, in collaborazione con la cooperativa Teatro Nucleo. Gli incontri di “Eco corto!” si terranno nell’ex Teatro Verdi, affacciato su piazza Verdi e via Carlo Mayr a Ferrara, con appuntamenti da lunedì 14 a venerdì 18 giugno 2021 (orari 14-18) e un’ulteriore sessione che verrà fissata tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre.

L’obiettivo è di arrivare alla creazione di cortometraggi, che servano a sensibilizzare la comunità nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. I linguaggi utilizzati saranno quelli del teatro e della produzione audiovisiva (foto, video) in un’ottica di lavoro di gruppo. La partecipazione è gratuita e per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo [email protected] entro sabato 5 giugno 2021. L’obiettivo principale dell’esperienza laboratoriale è quello di favorire lo scambio di esperienze tra coetanei e dare l’opportunità di frequentare un ambiente stimolante e creativo, dove i protagonisti sono i ragazzi e le ragazze.

La tematica ambientale sarà il filo conduttore delle narrazioni che verranno create. La parola “ecologia” ha radici nel termine greco οἶκος (casa, ambiente) e sta ad indicare la profonda connessione che esiste tra uomo e pianeta. Gli spunti creativi potranno quindi partire dal privato e da storie singole, per dare loro una valenza universale. Per farlo verranno poste domande concrete: qual è il nostro ambiente, la nostra rete di relazioni? Cos’è per noi una “casa”? Come possiamo costruire un’armonia all’interno di questi? Il prodotto finale sarà basato sulla produzione di cortometraggi che possano trasmettere messaggi di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente circostante.

Guideranno il laboratorio esperti in formazione teatrale e audiovisiva della cooperativa Teatro Nucleo, in collaborazione col Centro per le Famiglie di Ferrara. Teatro Nucleo è una realtà teatrale, sostenuta dal MiBACT, dalla regione Emilia-Romagna e dal Comune di Ferrara, che pone al centro del suo agireuna proposta culturale e formativa fruibile dal più ampio e differenziato pubblico possibile. Il laboratorio è gratuito e tutti gli incontri sono organizzati nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Per iscrizioni e informazioni: [email protected], sito web www.teatronucleo.org.