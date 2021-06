Effetto Ade: può essere mortale, riguarda molti vaccini ma non anti-covid

Di vaccini e in particolare della diffidenza sorta nel nostro Paese intorno ad Astrazeneca parleremo ancora domani sera con il prof. Paolo Zamboni, direttore del Centro di malattie vascolari di Unife , nella puntata di “A tu per tu” in onda alle 22.10.

Partiremo dai decessi per Vitt, la sindrome da trombosi associata a piastrinopenia scoperta dall’equipe medico scientifica che ha fatto la prima autopsia in Italia sui casi sospetti di morte legata alla vaccinazione.