Eleonora Goldoni in prima fila nella “Giornata Mondiale per il Cuore”

Impegnata nella raccolta fondi per le donne che soffrono di patologie cardiovascolari

Il 29 settembre 2020 – come ogni anno – si è celebrata la Giornata Mondiale per il Cuore ed ottobre è il mese dedicato alle malattie cardiovascolari. Eleonora Goldoni non ha voluto far mancare il suo apporto concreto per questa iniziativa così importante, dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. “Non è tanto quello che diamo ma quanto amore mettiamo nel dare” diceva Madre Teresa di Calcutta, perché i grandi pensieri e le grandi azioni d’altronde vengono dal cuore, incalza la calciatrice.

“In occasione della giornata mondiale del cuore ho voluto adoperarmi nella raccolta fondi sostenuta da @gsdfoundation a favore dei progetti di ricerca e prevenzione per il cuore delle donne. Un’ iniziativa davvero molto importante, dedicata a tutte le donne che soffrono di patologie cardiovascolari e ogni giorno lottano per non lasciarsi abbattere. Anche voi potete contribuire a questo progetto di ricerca che sono sicura potrà aiutare tante donne, semplicemente acquistando il braccialetto @brosway_jewels al link: www.brosway.com

Disponibile anche in tutti gli store Brosway. Insieme si può!”