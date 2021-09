Elettra Lamborghini domenica 12 settembre in concerto gratuito alla Fiera di Santa Croce di Codigoro

Dopo aver scalato tutte le classifiche con il brano esplosivo “Pistolero”, Elettra Lamborghini, domenica 12 settembre, approderà a Codigoro, per esibirsi in un concerto live, ad ingresso gratuito, entrato…in corsa nella rassegna musicale “Codishow21” della 350^ edizione della Fiera di Santa Croce. Ad annunciarlo, il Sindaco Sabina Alice Zanardi, dopo l’annullamento del concerto dei The Kolors, dovuto alla positività al Covid 19 di Stash, frontman della pop-band campana.

Tante sono le novità che si susseguiranno per tutta la durata della fiera, a partire dalla cerimonia inaugurale, che avrà luogo venerdì, 10 settembre, alle ore 17, in Piazza Matteotti, dedicata alle condizione delle donne nel mondo, con particolare riferimento a quelle afghane. Ospite speciale dell’inaugurazione sarà Luca Lo Presti, presidente dell’Associazione Pangea onlus, da anni impegnata in diversi Paesi in tutto il mondo, in progetti a tutela dei diritti delle donne. Come ogni anno, durante la cerimonia di apertura della Fiera, saranno conferiti il Premio Fedeltà al Lavoro, il Riconoscimento alla Memoria di coloro che, in vita, si sono particolarmente distinti in vari ambiti della vita cittadina, il Premio Airone, Il Premio dello Scariolante, dalla Fatica all’Ingegno ed il Premio Santa Croce.

Dopo il live, ad ingresso gratuito, del Gallo Team, che infiammerà il pubblico nell’area spettacoli del campo sportivo Ex-Salesiani, si passa al ricco programma di sabato 11 settembre, giornata scandita, tra le altre cose da un gemellaggio con la città di città di Cetara, sulla costa amalfitana, in provincia di Salerno. Alle ore 11 alla Torre della Finanza il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica ed il sindaco di Codigoro, Sabina Alice Zanardi, sigleranno un prestigioso accordo teso ascambi culturali e gastronomici, nell’ottica della vicendevole promozione turistica dei due territori, legati alla figura di Gennaro Forcellino.

Cetarese di nascita, ma codigorese di adozione, Forcellino ha prestato servizio, in qualità di finanziere della Guardia di Finanza, proprio nella Torre della Finanza di Volano. Da quel luogo privilegiato, grande cultore della poesia ed ambientalista, Forcellino, osservando la Natura ha composto vibranti sonetti dedicati a Volano e al Delta del Po. La sottoscrizione del gemellaggio sarà preceduta, alle ore 10 di sabato 11 settembre, dall’inaugurazione, nella sala della Pro Loco (via IV Novembre 18) della mostra “Le Vele” della pittrice argentana Monica Iaccheri. La mostra sarà visitabile, ad ingresso libero, per tutta la durata della fiera. Domenica 12 settembre, dalle 19 alle 21 la nutrizionista Anna Leone, davanti all’ingresso della mostra, proporrà un buffet light a tema.

Il ricco programma della Fiera di santa Croce è consultabile sul portale comunale www.comune.codigoro.fe.it e sui portali turistici (FerraraInfo.com e DeltaWelcome.it). Prosegue, sulla piattaforma Ticketone.it la prevendita dei biglietti per assistere ai concerti di Annalisa (11/09), Piero Pelu’ (13709) e Mario Biondi (14/09), mentre chi intende assistere ai concerti gratuiti del Gallo team (10/09) e di Elettra Lamborghini (12/09) può registrarsi sul circuito Eventbrite.it. In tutte le sere dei concerti della fiera sarà disponibile un botteghino per l’acquisto diretto dei biglietti o per la registrazione sul posto (per i concerti gratuiti).

All’area concerti si accederà previa esibizione del green Pass o, in alternativa di certificazione negativa di tampone eseguito non oltre le 48 ore precedenti il concerto. Sarà possibile effettuare in loco la prova del tampone. Domenica 12 settembre apriranno il concerto della popstar Elettra Lamborghini la cantante nostrana Giada Simone e le scuole di danza locali Laboratorio Danza di Stefania Fogli, con coreografie di Eleonora Gatti e Jessica Menegale, Hip Hop Missione Africa di Sonia Tarroni e a Ritmo Dance Studio di Alessia Molinari. Per tutte le 5 serate di fiera la Via del Gusto, da quest’anno potenziata, lungo la Via Prampolini, prenderà per la gola visitatori e buongustai. Luna Park, Sagra del Pompodoro nella sede di Pronto Amico in via Riviera Cavallotti arricchiranno un programma variegato e adatto a tutte le età.

Tra le novità, sabato 11 settembre, alle ore 17, la biblioteca comunale Giorgio Bassani spalancherà le porte al primo evento letterario del 2021, grazie alla presentazione del romanzo “Melodia per anime spezzate” della giovanissima autrice Sara Carli, originaria del territorio, ma trasferitasi a Milano, in qualità di ricercatrice scientifica, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. L’iniziativa sarà preceduta, alle ore 16.30, nelle ex- scuole di Riviera Cavallotti 7, dall’inaugurazione della mostra allestita dal Gruppo fotoamatori di Codigoro. Da non perdere Codi100 ed concerto omaggio a Raoul Casadei, i due concerti di pre-fiera, entrambi ad ingresso gratuito, rispettivamente oggi, mercoledì 8 settembre, e d omani, giovedì 9 settembre, alle ore 21, nel campo sportivo ex-Salesiani di via Papa Giovanni XXIII.

(Ph. spyit.it)