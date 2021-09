Elettra Lamborghini in concerto a Codigoro

Dopo aver scalato tutte le classifiche con il brano esplosivo “Pistolero”, Elettra Lamborghini, domenica 12 settembre, approderà a Codigoro, per esibirsi in un concerto live, ad ingresso gratuito, entrato in corsa nella rassegna musicale “Codishow21” della 350^ edizione della Fiera di Santa Croce.

Ad annunciarlo, questa mattina, durante una conferenza stampa, il Sindaco Sabina Alice Zanardi, dopo l’annullamento del concerto dei The Kolors, dovuto alla positività al Covid 19 di Stash, frontman della pop-band campana.

Tante sono le novità che si susseguiranno per tutta la durata della fiera, a partire dalla cerimonia inaugurale, che avrà luogo venerdì, 10 settembre, alle ore 17, in Piazza Matteotti, dedicata alle condizione delle donne nel mondo, con particolare riferimento a quelle afghane. Ospite speciale dell’inaugurazione sarà LUCA LO PRESTI, presidente dell’Associazione Pangea onlus, da anni impegnata in diversi Paesi in tutto il mondo, in progetti a tutela dei diritti delle donne. Come ogni anno, durante la cerimonia di apertura della Fiera, saranno conferiti il Premio Fedeltà al Lavoro, il Riconoscimento alla Memoria di coloro che, in vita, si sono particolarmente distinti in vari ambiti della vita cittadina, il Premio Airone, Il Premio dello Scariolante, dalla Fatica all’Ingegno ed il Premio Santa Croce.