Elly Schlein, donna “coraggiosa” dell’Emilia Romagna e della politica italiana – VIDEO

E’ certamente il personaggio più nuovo e originale della politica italiana, giovane e coraggiosa quanto basta per tentare in prima persona di rinnovare il metodo di aggregare alleati e consensi nell’area del Centrosinistra, Elly Schlein ha ottenuto una vera valanga di consensi il 26 gennaio 2020 alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna, dove si è schierata con la sua lista civica Emilia Romagna Coraggiosa, a sostegno di Stefano Bonaccini.

Nella lunga intervista rilasciata il 1° giugno a Telestense, come Vicepresidente della Giunta regionale, Elly Schlein entra nel vivo degli obiettivi delle politiche regionali a partire dal “Patto per il lavoro e per il clima” siglato in Regione nel dicembre scorso, un accordo siglato da 55 soggetti della vita pubblica, dell’economia e della società regionale, per avviare una ripartenza collettiva e concordata che non lasci indietro nessun cittadino, e che metta insieme la lotta alle disuguaglianze, l’impegno per i diritti e un nuovo approccio alle risorse della natura e dell’ambiente.

Tutti insieme per questa difficile ripartenza, dichiara Elly Schlein, che qui ci spiega le ragioni che hanno indotto la giunta di Stefano Bonaccini a scegliere il tecnopolo di Bologna come prima meta della visita, ieri in Regione, del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

L’intervista integrale ad Elly Schlein andrà in onda venerdì 4 giugno sulla nostra emittente alle 22.20.