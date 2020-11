Fondi alle palestre, mense e trasporto gratuito per gli studenti per tutto l’anno scolastico. E poi ancora contributi per l’acquisto dei libri scolastici e la spesa a domicilio.

Questi alcuni degli interventi presi dal Comune di Codigoro per sostenere famiglie ed imprese del territorio, colpite da questa seconda ondata della pandemia da Covid-19