Emergenza Covid-19, Portomaggiore: abolizione e riduzione tasse per imprese e famiglie – INTERVISTA

Informazioni continue e quotidiane attraverso siti, social ed email alle attività imprenditoriali e sportive, alle associazioni culturali coinvolte dalle restrizioni decise dai dpcm e dalle ordinanze regionali. ma anche abolizione e riduzione delle tasse e contatti periodici con chi è in quarantena.

Sono solo alcune delle azioni messe in campo dal Comune di Portomaggiore, in questa seconda ondata di Covid, per famiglie ed imprese del territorio