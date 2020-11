Emergenza Covid 19: salta Winter Wonderland

Quest’anno, purtroppo, a causa della pandemia Covid-19, il Natale dei bambini non potrà essere allietato dall’ormai tradizionale appuntamento con Winter Wonderland – Natale in giostra, il parco divertimenti indoor più grande d’Italia, che da ormai sette edizioni richiama alla Fiera di Ferrara migliaia di piccoli visitatori con le loro famiglie (ferraresi e non solo).

L’evento ha da sempre puntato a riunire e a far socializzare le persone in un’atmosfera accogliente e sicura, grazie anche ai padiglioni riscaldati e confortevoli del quartiere fieristico, proponendo al pubblico giostre, giochi e attrazioni per trascorrere le festività di Natale all’insegna del divertimento.

Nelle ultime settimane, gli organizzatori – Eventi Spettacoli Snc di Diego Bisi e Luca Catter – hanno lavorato incessantemente per trovare una soluzione che consentisse di tagliare il nastro dell’ottava edizione, con l’obiettivo di offrire ancora una volta una parentesi di svago e allegria, nel pieno rispetto delle prescrizioni legate all’emergenza sanitaria in corso. Tuttavia, alla luce delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19 contenute nel Dpcm del 3 novembre scorso, e vista l’incertezza su come la situazione evolverà, gli organizzatori ritengono che in questa fase non sia possibile conciliare adeguatamente il rispetto di quanto disposto dal decreto e la magia delle attrazioni, degli spettacoli e degli eventi speciali che rendono Winter Wonderland Ferrara un’esperienza unica.

“Siamo consapevoli di deludere le migliaia di persone che attendono con ansia la nostra manifestazione – ammette a malincuore Luca Catter – e che in tutti questi anni ci hanno dimostrato sostegno e apprezzamento. La loro delusione è anche la nostra ma, pur avendocela messa tutta, di più non potevamo proprio fare. Posso solo aggiungere che dovremo portare un altro po’ di pazienza e che l’appuntamento è rimandato alle festività natalizie dell’anno prossimo, con Winter Wonderland Ferrara 2021-2022”.

