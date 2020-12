Covid, ospedale Cento in prima linea. Come è cambiata la vita del personale sanitario – VIDEO

Continua il viaggio di Telestense nella sanità ferrarese con il “Filo di Arianna“.

Tra gli ospedali ferraresi in prima linea contro il coronavirus, come sappiamo, c’è il Santissima Annunziata di Cento, ricordiamo che in questa seconda ondata è strutturato per portare avanti in sicurezza anche tutte le altre attività sanitarie no covid.

Ma sulla lotta al coronavirus e sull’occupazione dei posti letto dedicati all’ospedale di Cento facciamo il punto con il direttore delle lungodegenze dell’azienda Usl di Ferrara, Candida Andreati



Ma come il personale sanitario sta affrontando questo periodo natalizio in epoca di pandemia e come infermieri, medici e oss hanno vissuto la loro vita privata negli ultimi mesi, oltre che a livello di impegno professionale?

Lo sentiamo dalle testimonianze raccolte all’ospedale di Cento